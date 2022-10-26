***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 16:51
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074358
BIST
17:243.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 6,11
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:2418,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:2418,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1071
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:24997,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,50
|Açılış
|: 997,29
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DITAS
|38,50
|23.171.354
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.707.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|99.941.399
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|191.001.645
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|59.931.285
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|OZRDN
|15,69
|31.881.883
|% -5,60
|
|ACSEL
|59,00
|70.369.293
|% -4,84
|
|THYAO
|100,00
|4.674.782.621
|% -0,50
|
|AKBNK
|15,75
|3.097.499.642
|% 1,48
|
|ASELS
|32,94
|2.759.946.363
|% 3,26
|
|TUPRS
|367,30
|2.329.579.657
|% -1,92
|
|SISE
|33,62
|2.286.711.126
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,57
|1.711.153.300
|% 0,88
|
|TSKB
|3,11
|1.053.319.392
|% -2,20
|
|SKBNK
|2,10
|702.610.099
|% -2,78
|
|AKBNK
|15,75
|3.097.499.642
|% 1,48
|
|ODAS
|8,05
|1.510.519.822
|% 4,41
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5998
|18,6077
|% 0,03
|
|Euro
|18,6431
|18,6507
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4790
|21,5868
|% 0,95
|
|Frank
|18,7416
|18,8545
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|14,26
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,02
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.708
|6.775
|17,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|0,98
|
Seans Raporu
17:22
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17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 38 kaybederek (% -0.17 ) 4, 344
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17:37XU100
Endeks 3, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 55, 345.00 milyon TL de
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17:37ZRGYO
Yüzde 4.08 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 892, 571 adet işlem
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17:36CIMSA
Yüzde 8.12 oranında artışla 72.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 613, 774 adet işlem
-
17:33BAKAB
Yüzde 4.67 oranında artışla 39.02 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 591 adet işlem