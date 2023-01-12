***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 12:49
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100773
BIST
12:424.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 87,62
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.813
12:4218,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:4220,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0518
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:421.138,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.138,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:42
|KRDMA
|17,38
|198.254.476
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.865.267
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.349.315
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.833.594
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.691.713
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|TERA
|24,48
|26.156.587
|% -5,34
|
|THYAO
|131,30
|5.032.570.634
|% 4,79
|
|KRDMD
|18,07
|3.129.713.934
|% 5,12
|
|ASELS
|54,70
|2.396.266.785
|% 3,60
|
|EREGL
|37,90
|2.140.215.921
|% 2,88
|
|KOZAL
|535,00
|1.742.210.574
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,22
|1.666.026.945
|% 1,73
|
|KRDMD
|18,07
|3.129.713.934
|% 5,12
|
|YKBNK
|8,73
|1.340.583.501
|% 1,63
|
|PETKM
|16,86
|1.356.934.121
|% 1,14
|
|SKBNK
|2,61
|194.823.992
|% 2,35
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7801
|18,7850
|% 0,06
|
|Euro
|20,2280
|20,2420
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,8028
|22,9172
|% 0,30
|
|Frank
|20,0931
|20,2141
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,87
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,98
|
|Cumhuriyet
|7.632
|7.747
|-6,00
|
|Tam
|7.675
|7.721
|-12,00
|
|Yarım
|3.737
|3.778
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.874
|1.889
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,04
|83,04
|0,37
|