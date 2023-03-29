***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 10:31
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128991
BIST
10:394.768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -43,62
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
10:3919,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3183
En Düşük
19,0959
10:3920,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0134
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:391.206,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,70
|Açılış
|: 1.206,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler10:37
|EKSUN
|71,50
|1.570.069
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|19.029.106
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|26.563.437
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|12.511.591
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|SANEL
|14,23
|10.399.224
|% -9,99
|
|IHAAS
|156,20
|19.362.865
|% -9,97
|
|CANTE
|42,88
|94.222.360
|% -9,42
|
|EMKEL
|8,32
|17.178.212
|% -7,76
|
|YYLGD
|30,28
|33.048.156
|% -7,51
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|THYAO
|117,90
|1.049.080.185
|% -1,26
|
|EREGL
|35,58
|493.189.172
|% -0,61
|
|KOZAL
|19,81
|410.863.222
|% -2,70
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,21
|248.871.852
|% -2,51
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|ISCTR
|12,92
|356.273.328
|% -0,62
|
|KATMR
|1,29
|31.889.843
|% 0,78
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1282
|19,1317
|% 0,08
|
|Euro
|20,7300
|20,7417
|% 0,06
|
|Sterlin
|23,4917
|23,6095
|% -0,12
|
|Frank
|20,6959
|20,8206
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0776
|5,1031
|% 0,04
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-12,83
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.206
|-7,58
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.165
|8.268
|-63,00
|
|Yarım
|4.003
|4.046
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.023
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,19
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,48
|78,48
|0,34
|