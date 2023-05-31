***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2023 11:16
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BMSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154917
BIST
13:564.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,22
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.980
13:5620,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2222
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
13:5622,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1930
|Açılış
|: 22,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
13:561.301,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 13,69
|Açılış
|: 1.301,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KONKA
|36,34
|56.132.507
|% 9,99
|
|CVKMD
|152,60
|238.602.940
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|16.111.876
|% 9,94
|
|COSMO
|75,65
|7.434.173
|% 9,64
|
|KOPOL
|43,96
|582.158.887
|% 9,57
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.370.239
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|612.383
|% -9,93
|
|GSRAY
|8,38
|390.503.256
|% -4,77
|
|KLSYN
|4,00
|28.311.542
|% -4,76
|
|THYAO
|147,60
|4.747.822.630
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,55
|2.942.609.413
|% 2,73
|
|AKBNK
|16,66
|2.590.938.464
|% 1,77
|
|GARAN
|27,72
|2.341.453.325
|% 0,29
|
|ISCTR
|11,65
|2.179.170.395
|% 0,43
|
|YKBNK
|10,55
|2.942.609.413
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,65
|2.179.170.395
|% 0,43
|
|EKGYO
|7,33
|1.177.113.078
|% -0,95
|
|AKBNK
|16,66
|2.590.938.464
|% 1,77
|
|GARAN
|27,72
|2.341.453.325
|% 0,29
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7108
|20,7174
|% 1,08
|
|Euro
|22,2046
|22,2156
|% 0,88
|
|Sterlin
|25,5037
|25,6316
|% 0,85
|
|Frank
|22,6338
|22,7702
|% 0,73
|
|Riyal
|5,5004
|5,5279
|% 1,23
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.301
|1.302
|13,69
|
|Cumhuriyet
|9.029
|9.166
|46,00
|
|Tam
|8.976
|9.223
|46,07
|
|Yarım
|4.411
|4.542
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.278
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,49
|0,23
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|-1,65
|