***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2023 11:54
***BMSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160298
BIST
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13:515.282
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 13,04
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
13:5123,5970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0222
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
13:5125,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0384
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
13:511.481,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.481,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:51
|DAGHL
|11,99
|14.215.466
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.278.956
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|240.533.631
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.480.491
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.214
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.911.845
|% -9,93
|
|IHAAS
|114,10
|29.112.369
|% -8,79
|
|BRKVY
|20,68
|23.683.157
|% -6,68
|
|PSGYO
|6,36
|114.926.833
|% -6,47
|
|QNBFL
|86,00
|201.373
|% -6,47
|
|THYAO
|173,20
|3.812.282.579
|% -0,46
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|SASA
|54,00
|1.583.294.286
|% 1,79
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|ISCTR
|13,20
|1.149.653.491
|% 2,48
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|EKGYO
|6,76
|469.715.790
|% -0,29
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5917
|23,5970
|% 0,09
|
|Euro
|25,7856
|25,7914
|% 0,15
|
|Sterlin
|30,0360
|30,1867
|% -0,23
|
|Frank
|26,2062
|26,3640
|% -0,18
|
|Riyal
|6,2731
|6,3045
|% -0,06
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|0,61
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.854
|-6,00
|
|Tam
|9.657
|9.903
|-22,26
|
|Yarım
|4.734
|4.813
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,67
|