***BMSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
06.05.2022 09:30
***BMSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (16.05.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027065
BIST
10:002.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -19,42
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.461
En Düşük
2.446
10:0014,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0410
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
10:0015,6514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0607
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6090
10:00896,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 896,84
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|2,29
|1.342.944
|% 14,50
|
|IMASM
|19,96
|2.701.107
|% 9,97
|
|KTSKR
|35,66
|30.416.031
|% 6,83
|
|KLGYO
|1,25
|2.544.174
|% 2,46
|
|KONTR
|153,00
|1.803.411
|% 1,53
|
|VERTU
|25,04
|605.317
|% -2,11
|
|KERVN
|0,57
|36.664
|% -1,72
|
|GUBRF
|80,35
|412.015.753
|% -1,53
|
|OYYAT
|67,00
|14.034.716
|% -1,47
|
|TBORG
|20,02
|356.777
|% -1,38
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 0,00
|
|ASELS
|24,66
|1.327.534.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,51
|506.987.848
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,49
|447.448.615
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,08
|968.293.566
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8850
|14,8909
|% 0,20
|
|Euro
|15,6198
|15,6323
|% -0,51
|
|Sterlin
|18,2353
|18,3267
|% -0,36
|
|Frank
|15,0110
|15,1014
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9556
|3,9755
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-3,23
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,84
|