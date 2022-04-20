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***BMSTL* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş

20.04.2022 13:07
***BMSTL* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracıl


***BMSTL******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

BMSTL  Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022278


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 65,00 51.184.510 % 6,91  
DAGI 3,42 34.773.162 % 6,21  
LKMNH 17,84 14.581.864 % 6,19  
NATEN 66,75 179.915.947 % 5,87  
SMART 5,73 15.077.434 % 5,72  
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15:35 Alış Satış %  
Dolar 14,6706 14,6725 % 0,15  
Euro 15,8863 15,8940 % 0,49  
Sterlin 19,0861 19,1818 % 0,53  
Frank 15,4183 15,5111 % 0,63  
Riyal 3,8992 3,9187 % 0,11  
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15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -3,85  
Altın Gr. 919 919 0,50  
Cumhuriyet 6.105 6.198 -44,00  
Tam 6.069 6.220 -48,00  
Yarım 2.933 3.009 -23,22  
Çeyrek 1.471 1.504 -11,61  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 -0,12  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 -0,02  
B. Petrol 109 109 1,25  
Seans Raporu 15:35
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