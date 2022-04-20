***BMSTL* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
20.04.2022 13:07
***BMSTL******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BMSTL Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022278
BIST
15:372.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,58
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
15:3714,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0227
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6747
En Düşük
14,6396
15:3715,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0803
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
15:37917,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,90
|Açılış
|: 917,45
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler15:35
|OYYAT
|65,00
|51.184.510
|% 6,91
|
|DAGI
|3,42
|34.773.162
|% 6,21
|
|LKMNH
|17,84
|14.581.864
|% 6,19
|
|NATEN
|66,75
|179.915.947
|% 5,87
|
|SMART
|5,73
|15.077.434
|% 5,72
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|EDATA
|17,31
|32.814.320
|% -3,83
|
|AYES
|20,00
|247.811
|% -3,75
|
|ODAS
|2,55
|837.520.138
|% 0,79
|
|HALKB
|6,07
|755.510.377
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,92
|645.194.011
|% 0,69
|
|KOZAL
|170,10
|543.856.635
|% -0,18
|
|TTKOM
|12,56
|451.725.160
|% -1,34
|
|ODAS
|2,55
|837.520.138
|% 0,79
|
|EKGYO
|2,92
|645.194.011
|% 0,69
|
|ZOREN
|2,25
|330.090.696
|% 3,21
|
|HALKB
|6,07
|755.510.377
|% 1,34
|
|VAKBN
|4,38
|412.862.124
|% 0,46
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6706
|14,6725
|% 0,15
|
|Euro
|15,8863
|15,8940
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,0861
|19,1818
|% 0,53
|
|Frank
|15,4183
|15,5111
|% 0,63
|
|Riyal
|3,8992
|3,9187
|% 0,11
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-3,85
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.198
|-44,00
|
|Tam
|6.069
|6.220
|-48,00
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-23,22
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-11,61
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,25
|
Seans Raporu
15:35
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15:50TRCAS
Yüzde 4.32 oranında artışla 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 559, 314 adet işlem
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15:49OYLUM
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 993, 507 adet işlem
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15:47DESPC
Yüzde 4.01 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 794 adet işlem
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15:46XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 30, 580.00 milyon TL de
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15:46MANAS
Yüzde 5.70 oranında artışla 26.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 496 adet işlem