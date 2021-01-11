BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 21:45
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum Komisyon Raporu 4.Çeyrek
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 121.322,86 % 0,004 % 0,0261 % 657,5714
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901113
BIST
17:351.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,63
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:357,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:359,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0174
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:35445,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,15
|Açılış
|: 445,14
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ARMDA
|56,65
|10.841.460
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.143.775
|% 10,00
|
|ESEN
|23,54
|305.298.428
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.299.652
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.220,00
|254.935.880
|% -7,88
|
|SISE
|7,56
|2.964.921.901
|% 3,56
|
|TSKB
|1,93
|2.312.279.979
|% 6,63
|
|KOZAL
|119,30
|1.301.279.432
|% -0,67
|
|THYAO
|12,82
|1.155.440.223
|% 0,94
|
|GARAN
|10,46
|1.101.171.559
|% -0,38
|
|TSKB
|1,93
|2.312.279.979
|% 6,63
|
|SISE
|7,56
|2.964.921.901
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,61
|504.599.069
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,47
|592.574.425
|% -1,59
|
|ZOREN
|3,00
|612.176.136
|% 1,69
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4967
|7,5012
|% 0,23
|
|Euro
|9,1145
|9,1207
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1691
|10,2201
|% 0,79
|
|Frank
|8,3923
|8,4429
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,24
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|2,94
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.955
|2.999
|10,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|0,57
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|0,28
|
|Çeyrek
|710
|727
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,27
|56,27
|0,61
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 3 artarak (% 0.38 ) 1, 685
-
17:44BRSAN
Yüzde 7.50 oranında artışla 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 381, 913 adet işlem
-
17:43TSGYO
Yüzde 7.80 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 861 adet işlem
-
17:42TSKB
Yüzde 6.63 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 740, 567 adet işlem
-
17:41BRSAN
Yüzde 7.37 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 351, 238 adet işlem