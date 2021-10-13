BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 14:31
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Raporu
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 59.490,6 % 0,0099 % 0,0484 % 488,0933
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970214
BIST
14:461.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,89
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:469,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0675
En Düşük
9,0017
14:4610,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0608
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5023
En Düşük
10,4123
14:46516,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,84
|Açılış
|: 516,23
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
516,53
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:46
|LUKSK
|49,50
|9.526.447
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.032.745.088
|% 9,97
|
|KTSKR
|33,68
|26.354.080
|% 9,21
|
|TTRAK
|168,80
|79.237.513
|% 7,11
|
|AGESA
|22,18
|14.584.654
|% 6,94
|
|PRKAB
|19,17
|6.716.708
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.147.726
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|DOBUR
|35,30
|2.922.461
|% -6,96
|
|FROTO
|177,60
|1.032.745.088
|% 9,97
|
|THYAO
|14,34
|976.987.197
|% 2,43
|
|GARAN
|9,51
|590.523.744
|% 0,11
|
|ASELS
|16,47
|523.701.155
|% 0,80
|
|KRDMD
|6,84
|454.759.938
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|365.365.568
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,43
|232.505.459
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|452.659.201
|% 0,32
|
|KARSN
|3,65
|248.147.942
|% 2,24
|
|THYAO
|14,34
|976.987.197
|% 2,43
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0627
|9,0675
|% 0,36
|
|Euro
|10,4827
|10,4920
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,3023
|12,3640
|% 0,51
|
|Frank
|9,7288
|9,7874
|% 0,63
|
|Riyal
|2,4077
|2,4197
|% 0,24
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|13,86
|
|Altın Gr.
|516
|516
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.401
|3.487
|23,13
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,18
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,59
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,73
|