BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:08
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889207
BIST
16:251.324
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 28,99
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:257,5655
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1505
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:258,9601
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,1901
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:25452,61
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -11,53
|Açılış
|: 452,61
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:25
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.146.552
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.352.508
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|9.230.511.558
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,88
|4.636.410.757
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,16
|4.066.557.461
|% 7,85
|
|AKBNK
|6,61
|2.242.907.105
|% 5,42
|
|VAKBN
|4,95
|1.722.132.620
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,16
|4.066.557.461
|% 7,85
|
|GARAN
|9,52
|9.230.511.558
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,88
|4.636.410.757
|% 6,32
|
|EKGYO
|1,95
|859.065.118
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,95
|1.722.132.620
|% 3,99
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5609
|7,5655
|% -1,95
|
|Euro
|8,9539
|8,9601
|% -2,08
|
|Sterlin
|9,9750
|10,0250
|% -2,31
|
|Frank
|8,2532
|8,3029
|% -2,13
|
|Riyal
|2,0095
|2,0196
|% -2,06
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-12,33
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-11,78
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|-96,21
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-46,55
|
|Çeyrek
|725
|742
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|-0,01
|