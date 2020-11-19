BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:12
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00570 2,08 0,00570 2,08 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889208
BIST
16:271.323
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 27,91
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:277,5624
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -0,1536
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:278,9587
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1915
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:27452,24
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -11,90
|Açılış
|: 452,24
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:27
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.146.552
|% 9,99
|
|MRSHL
|327,60
|12.240.816
|% 9,97
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.390.008
|% -9,70
|
|GARAN
|9,53
|9.371.482.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,89
|4.673.151.730
|% 6,54
|
|YKBNK
|3,14
|4.095.998.397
|% 7,17
|
|AKBNK
|6,61
|2.309.348.770
|% 5,42
|
|VAKBN
|4,95
|1.755.554.584
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,14
|4.095.998.397
|% 7,17
|
|GARAN
|9,53
|9.371.482.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,89
|4.673.151.730
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,95
|881.784.586
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,95
|1.755.554.584
|% 3,99
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5607
|7,5624
|% -1,99
|
|Euro
|8,9516
|8,9587
|% -2,09
|
|Sterlin
|9,9693
|10,0193
|% -2,36
|
|Frank
|8,2513
|8,3010
|% -2,16
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% -2,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-12,14
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|-94,19
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-45,56
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|
Seans Raporu
16:27
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