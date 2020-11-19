BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:16
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00515 1,88 0,00515 1,88 1,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889210
BIST
16:411.323
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 27,87
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:417,5728
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -0,1432
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:418,9735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1767
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:41450,56
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -13,57
|Açılış
|: 450,56
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:39
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.193.206
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.490.394
|% -9,70
|
|GARAN
|9,53
|9.514.778.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,92
|4.723.636.167
|% 7,19
|
|YKBNK
|3,13
|4.175.380.958
|% 6,83
|
|AKBNK
|6,63
|2.382.118.194
|% 5,74
|
|VAKBN
|4,95
|1.786.797.146
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,13
|4.175.380.958
|% 6,83
|
|GARAN
|9,53
|9.514.778.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,92
|4.723.636.167
|% 7,19
|
|EKGYO
|1,96
|883.362.598
|% -1,51
|
|AKBNK
|6,63
|2.382.118.194
|% 5,74
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5598
|7,5649
|% -1,96
|
|Euro
|8,9548
|8,9624
|% -2,05
|
|Sterlin
|9,9653
|10,0152
|% -2,40
|
|Frank
|8,2521
|8,3018
|% -2,15
|
|Riyal
|2,0099
|2,0199
|% -2,04
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-12,33
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-11,78
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|-96,21
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-46,55
|
|Çeyrek
|725
|742
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|-0,01
|
Seans Raporu
16:39
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16:53YESIL
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16:51AKBNK
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16:50YKBNK
Yüzde 6.83 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 813, 243 adet işlem