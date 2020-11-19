BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:31
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,006 2,19 2,19 2,19 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889216
BIST
15:281.318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 23,09
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:287,5676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1484
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:288,9671
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -0,1831
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:28452,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -11,77
|Açılış
|: 452,37
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:28
|IZTAR
|12,76
|4.030.675
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.469.619
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.675.094
|% -9,70
|
|GARAN
|9,35
|7.202.174.693
|% 5,65
|
|KRDMD
|4,94
|4.354.781.572
|% 7,63
|
|YKBNK
|3,12
|3.457.013.819
|% 6,48
|
|AKBNK
|6,54
|1.872.902.363
|% 4,31
|
|VAKBN
|4,91
|1.409.381.538
|% 3,15
|
|YKBNK
|3,12
|3.457.013.819
|% 6,48
|
|KRDMD
|4,94
|4.354.781.572
|% 7,63
|
|GARAN
|9,35
|7.202.174.693
|% 5,65
|
|EKGYO
|1,95
|764.054.939
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,54
|1.872.902.363
|% 4,31
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5612
|7,5676
|% -1,92
|
|Euro
|8,9608
|8,9671
|% -2,00
|
|Sterlin
|9,9788
|10,0289
|% -2,27
|
|Frank
|8,2536
|8,3034
|% -2,13
|
|Riyal
|2,0091
|2,0191
|% -2,08
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-8,65
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-10,12
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.065
|-82,00
|
|Tam
|3.000
|3.082
|-83,98
|
|Yarım
|1.450
|1.491
|-40,63
|
|Çeyrek
|727
|745
|-20,31
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,10
|
Seans Raporu
15:28
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