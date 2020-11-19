BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:39
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00275 1 0,00275 1 1,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889221
BIST
15:321.319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 24,23
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:327,5688
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1472
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:328,9669
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -0,1833
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:32453,33
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -10,80
|Açılış
|: 453,33
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:30
|IZTAR
|12,76
|4.030.675
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.480.981
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.723.160
|% -9,70
|
|GARAN
|9,42
|7.614.307.652
|% 6,44
|
|KRDMD
|4,93
|4.374.885.614
|% 7,41
|
|YKBNK
|3,12
|3.503.240.199
|% 6,48
|
|AKBNK
|6,56
|1.922.960.527
|% 4,63
|
|VAKBN
|4,92
|1.453.101.616
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,12
|3.503.240.199
|% 6,48
|
|KRDMD
|4,93
|4.374.885.614
|% 7,41
|
|GARAN
|9,42
|7.614.307.652
|% 6,44
|
|EKGYO
|1,95
|775.071.948
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,56
|1.922.960.527
|% 4,63
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5616
|7,5657
|% -1,95
|
|Euro
|8,9595
|8,9666
|% -2,01
|
|Sterlin
|9,9863
|10,0364
|% -2,19
|
|Frank
|8,2624
|8,3122
|% -2,03
|
|Riyal
|2,0109
|2,0210
|% -1,99
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,42
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-9,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-72,00
|
|Tam
|3.011
|3.093
|-72,86
|
|Yarım
|1.455
|1.496
|-35,25
|
|Çeyrek
|730
|748
|-17,62
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|-0,22
|
Seans Raporu
15:30
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15:41TTKOM
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15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 77 artarak (% 2.20 ) 1, 479
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15:37XU100
Endeks 1, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 33, 846.00 milyon TL de
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15:36ETYAT
Yüzde 5.36 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 776 adet işlem