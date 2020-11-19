BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2020 15:42
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00099 0,361 0,00099 0,361 0,365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889225
BIST
15:331.319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,02
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:337,5682
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1478
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:338,9660
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,1842
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:33453,05
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -11,09
|Açılış
|: 453,05
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:33
|IZTAR
|12,76
|4.030.675
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.480.981
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.736.341
|% -9,70
|
|GARAN
|9,41
|7.701.694.495
|% 6,33
|
|KRDMD
|4,94
|4.381.476.239
|% 7,63
|
|YKBNK
|3,12
|3.514.333.852
|% 6,48
|
|AKBNK
|6,55
|1.935.711.107
|% 4,47
|
|VAKBN
|4,92
|1.462.157.755
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,12
|3.514.333.852
|% 6,48
|
|KRDMD
|4,94
|4.381.476.239
|% 7,63
|
|GARAN
|9,41
|7.701.694.495
|% 6,33
|
|EKGYO
|1,95
|775.719.240
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,55
|1.935.711.107
|% 4,47
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5613
|7,5682
|% -1,92
|
|Euro
|8,9591
|8,9660
|% -2,01
|
|Sterlin
|9,9923
|10,0424
|% -2,14
|
|Frank
|8,2654
|8,3152
|% -1,99
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% -1,94
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-8,33
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,80
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|-88,00
|
|Tam
|2.998
|3.075
|-90,10
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|-43,59
|
|Çeyrek
|727
|744
|-21,79
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,84
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,10
|
Seans Raporu
15:33
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15:48YKBNK
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15:47XU100
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15:46SRVGY
Yüzde 8.13 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268 adet işlem
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15:45CRDFA
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 527, 565 adet işlem
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15:44PAGYO
Yüzde 5.30 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 025 adet işlem