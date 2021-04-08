BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon hesabına gerçekleşen alım satım işlemlerinin raporlamasında Garanti Bankası temettü tutarının Takasbank hesaplarına gelmemesi ve söz konusu tutarın yatırıma yönlendirilmesi sonucunda Kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon hesabına 07 Nisan 2021- 08 Nisan 2021 tarihleri arasında 1 günlük %0 faizle ,Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den 346.000-TL (Üçyüzkırkaltıbin Türk Lirası)) kredi kullandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924655BIST