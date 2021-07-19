BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon hesabındaki ilgili tutarın sehven fazladan yatırıma yönlendirilmesi sonucunda Kurucusu olduğumuz BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu hesabına 19 Temmuz 2021- 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında 7 günlük %0 faiz ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den 4.000.000-TL ( Dört milyon Türk Lirası) kredi kullandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951632BIST