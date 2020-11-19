BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.11.2020 15:03
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BPI Fon'un Risk Değerinde değişiklik olmuştur. Yeni Risk Değeri 6'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889206
BIST
16:251.324
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 28,99
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:257,5655
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1505
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:258,9601
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,1901
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:25452,61
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -11,53
|Açılış
|: 452,61
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:25
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|MRSHL
|327,60
|12.221.160
|% 9,97
|
|SKTAS
|5,44
|88.653.163
|% 9,90
|
|CRDFA
|5,89
|36.308.142
|% 9,89
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.171.198
|% -9,70
|
|GARAN
|9,48
|9.136.923.526
|% 7,12
|
|KRDMD
|4,87
|4.626.686.469
|% 6,10
|
|YKBNK
|3,13
|4.012.001.790
|% 6,83
|
|AKBNK
|6,58
|2.194.762.502
|% 4,94
|
|VAKBN
|4,94
|1.706.592.135
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,13
|4.012.001.790
|% 6,83
|
|GARAN
|9,48
|9.136.923.526
|% 7,12
|
|KRDMD
|4,87
|4.626.686.469
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,95
|856.162.103
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,94
|1.706.592.135
|% 3,78
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5609
|7,5655
|% -1,95
|
|Euro
|8,9539
|8,9601
|% -2,08
|
|Sterlin
|9,9720
|10,0220
|% -2,33
|
|Frank
|8,2496
|8,2993
|% -2,18
|
|Riyal
|2,0087
|2,0188
|% -2,10
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-12,14
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|-94,19
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-45,56
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:38SAFKR
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 503, 941 adet işlem
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 99 artarak (% 2.49 ) 1, 483
-
16:37XU100
Endeks 1, 322 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 40, 294.00 milyon TL de
-
16:37GUBRF
Yüzde 8.89 oranında artışla 41.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 401, 185 adet işlem
-
16:36YKBNK
Yüzde 6.83 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 326, 112, 834 adet işlem