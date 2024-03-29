***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/02/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Tarih28/03/2024Saati11:00Adresiİnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbulGündem1.Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili 2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi 4.Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması 5.2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 7.Kârın dağıtımı ile 2022 ve 2023 yılından yedek akçelere ayrılacak tutarlar hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması 9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi 10.2024 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı 11.Yönetim Kurulu'na tahvil, bono, kira sertifikası ve sair borçlanma araçlarının çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı 12.Yönetim Kurulu'na varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazıAlınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Toplantı Başkanlığı'na Sibel ALYAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Tuna GÜREŞ 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2023 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi. 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. 5- 2023 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi. 6-Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler. 7- Kârın dağıtımı ile 2022 ve 2023 yılından yedek akçelere ayrılacak tutarlar konusunun görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda açıklanacak karar doğrultusunda 2023 yılı kârından şirket ortaklarına kâr dağıtımının 31.12.2024 tarihine kadar yapılmasına 2022 yılı kârından dağıtılmayan kısımla 2023 yılı kârından dağıtılmayan kısmın, Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedeklere gerekli tahsisler yapıldıktan sonra bakiyesinin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 8- Yönetim Kurulu üye seçimi konusunun görüşülmesine geçildi. Herhangi bir üye seçimi yapılmamasına 30.03.2025 tarihine kadar görev süresi devam eden mevcut Yönetim Kurulunun görevine devamına oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi. 10- Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 304099-0 sicil numaralı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Koç Kaya AS Plaza N1 /1 Sarıyer /İstanbul adresinde bulunan "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi''nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu. 11- Tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 3.000.000.000,-TL (üç milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 11.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 11.2 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 11.3 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 11.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 11.5 İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 11.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 11.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 11.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 12- Varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 1.000.000.000,-TL (bir milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun 12.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 12.2 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymet türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 12.3 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 12.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 12.5 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 12.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymet ve sair menkul kıymetlerin geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 12.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 12.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") kapsamında enflasyon muhasebesine geçilmesi ve yeniden değerlemelerin sonlandırılmış olması nedeniyle özel fon hesabındaki tutarların muhasebesi hususunun" Türk Ticaret Kanunu mad. 416/f.2 hükmü gereği gündeme eklenmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") kapsamında enflasyon muhasebesine geçilmesi ve yeniden değerlemelerin sonlandırılmış olması nedeniyle VUK'un Geçici 32. maddesi ile VUK'un Mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlemeler sonucu ilgili özel fon hesabında kalan 263.211.616,40 TL'nin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 20.02.2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/165'te yer alan hükümler çerçevesinde olağanüstü yedekler hesabına geri aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. VUK'un Mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında 30.09.2023 tarihinde yapılan yeniden değerlemeler sonucu hesaplanan yeniden değerleme artış fonu için 49.959.568,29 TL'nin olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması, sonrasında VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/165'te yer alan hükümler çerçevesinde olağanüstü yedekler hesabına geri aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGenel Kurul Toplantı Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264118BIST