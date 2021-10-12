***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 12:24
***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 12.04.2021 tarihinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFBNPFE2128 ISIN kodlu, 100.000.000,- TL nominal değerli bononun bugün (12 Ekim 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi: TRY
Tutar : 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı: Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü : Finansman Bonosu
Vadesi: 12.10.2021
Vade (Gün Sayısı): 182
Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu: TRFBNPFE2128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi: 13.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi : 13.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar: 100.000.000
İhraç Fiyatı : 0.90624
Kupon Sayısı : 0
İtfa Tarihi : 12.10.2021
Kayıt Tarihi: 11.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi: 12.10.2021
Anapara / Vade sonu Ödeme Tutarı : 100.000.000
Döviz Cinsi: TL
Ödeme Gerçekleştirildi mi?: Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969736
BIST