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***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2021 12:24



***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

            
Şirketimizce 12.04.2021 tarihinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFBNPFE2128 ISIN kodlu, 100.000.000,- TL nominal değerli bononun bugün (12 Ekim 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi: TRY
Tutar : 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma Aracı
Satış Türü : Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı: Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri 
Türü  : Finansman Bonosu
Vadesi: 12.10.2021
Vade (Gün Sayısı): 182
Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu: TRFBNPFE2128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi: 13.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi : 13.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar: 100.000.000
İhraç Fiyatı  : 0.90624
Kupon Sayısı : 0
İtfa Tarihi  : 12.10.2021
Kayıt Tarihi: 11.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi: 12.10.2021
Anapara / Vade sonu Ödeme Tutarı : 100.000.000
Döviz Cinsi: TL
Ödeme Gerçekleştirildi mi?: Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969736


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Cumhuriyet 3.372 3.423 21,00  
Tam 3.357 3.441 21,57  
Yarım 1.622 1.665 10,43  
Çeyrek 814 832 5,21  
Gümüş.Ons 22,59 22,61 0,02  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 -0,01  
B. Petrol 83,58 83,58 -0,07  
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