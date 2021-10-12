***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 12.04.2021 tarihinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFBNPFE2128 ISIN kodlu, 100.000.000,- TL nominal değerli bononun bugün (12 Ekim 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştirİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi: TRYTutar : 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü: Borçlanma AracıSatış Türü : Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı: Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü : Finansman BonosuVadesi: 12.10.2021Vade (Gün Sayısı): 182Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu: TRFBNPFE2128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu : TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi: 13.08.2020Vade Başlangıç Tarihi : 13.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar: 100.000.000İhraç Fiyatı : 0.90624Kupon Sayısı : 0İtfa Tarihi : 12.10.2021Kayıt Tarihi: 11.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi: 12.10.2021Anapara / Vade sonu Ödeme Tutarı : 100.000.000Döviz Cinsi: TLÖdeme Gerçekleştirildi mi?: Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969736BIST