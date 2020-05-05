***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıUluslararası Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarKARAR TARİHİ : 05.05.2020 KARAR SAYISI : 2020/012 TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi TOPLANTIYA KATILANLAR :Adnan Erdan, Fikret Çetin, Muammer Birav Gündem: 2020 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak , Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi Dumankaya İkon Sitesi A2 Blok N95 Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin 1 yıl için (2020) "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ettirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842775BIST