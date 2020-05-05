***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2020 18:21
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
KARAR TARİHİ : 05.05.2020 KARAR SAYISI : 2020/012 TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi TOPLANTIYA KATILANLAR :Adnan Erdan, Fikret Çetin, Muammer Birav Gündem: 2020 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak , Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi Dumankaya İkon Sitesi A2 Blok N95 Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin 1 yıl için (2020) "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ettirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842775
BIST
18:0598.738
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388,24
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
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|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
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|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
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|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
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|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7959
|8,8400
|% 0,67
|
|Frank
|7,2515
|7,2951
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8819
|1,8913
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-2,91
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.539
|13,40
|
|Tam
|2.558
|2.601
|13,70
|
|Yarım
|1.241
|1.271
|6,80
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
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|B. Petrol
|30,34
|30,34
|3,14
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17:59XU030
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