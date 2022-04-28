***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2022 15:05
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş" nin Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy birliği ile seçildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024775
BIST
15:172.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,92
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:1714,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 14,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:1715,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0148
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:17898,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 898,37
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:17
|EGGUB
|251,90
|11.332.477
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.451.201
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.620.767
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|114.725.598
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.099.788
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,89
|41.740.811
|% -7,93
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|45,14
|19.209.037
|% -4,81
|
|THYAO
|41,40
|4.220.696.389
|% 2,22
|
|GARAN
|15,02
|1.772.270.073
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,06
|1.179.839.093
|% -0,98
|
|SISE
|17,99
|1.090.214.118
|% 0,95
|
|YKBNK
|4,98
|1.023.434.172
|% 0,61
|
|ALBRK
|1,25
|410.656.227
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,72
|717.885.769
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,98
|1.023.434.172
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,20
|224.694.595
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,06
|1.179.839.093
|% -0,98
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8002
|14,8091
|% 0,00
|
|Euro
|15,5956
|15,6117
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,3633
|18,4554
|% -0,85
|
|Frank
|15,1296
|15,2208
|% -0,58
|
|Riyal
|3,9389
|3,9586
|% 0,08
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-3,43
|
|Altın Gr.
|898
|899
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.065
|-29,00
|
|Tam
|5.945
|6.093
|-33,93
|
|Yarım
|2.873
|2.947
|-16,42
|
|Çeyrek
|1.441
|1.474
|-8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.04 ) 2, 208
-
15:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, UFUK, BOSSA, EGGUB, POLHO, GEDIK, ETILR, CASA, INVEO
-
15:32
GEDIK, BAYRK, JANTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:32
KZBGY, DAGHL, TTKOM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:32KAPLM
Yüzde 6.38 oranında artışla 75.90 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 062 adet işlem