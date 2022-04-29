***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2022 12:07
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2022
Tescil Tarihi
29.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10570
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 29.04.2022 tarih ve ve 10570 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025413
BIST
12:142.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,11
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.423
12:1414,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0425
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8321
En Düşük
14,7579
12:1415,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1200
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
12:14912,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,59
|Açılış
|: 911,94
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,73
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler12:14
|EGSER
|23,76
|47.733.805
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.279.733
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|5.820.555
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.329.761
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.088.030
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.614.879
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.247.307
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|DITAS
|27,76
|19.456.493
|% -9,09
|
|ENJSA
|13,80
|130.602.684
|% -6,19
|
|THYAO
|40,80
|1.664.263.482
|% 0,74
|
|SISE
|17,79
|458.923.329
|% 0,45
|
|TUPRS
|235,80
|456.297.186
|% -0,92
|
|GARAN
|14,98
|443.061.489
|% 0,00
|
|EREGL
|33,46
|416.130.757
|% 0,90
|
|ODAS
|2,45
|225.477.327
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,64
|239.464.517
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,18
|81.576.748
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,89
|278.672.411
|% -0,41
|
|AKBNK
|8,97
|397.519.827
|% 0,00
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8243
|14,8321
|% 0,29
|
|Euro
|15,6667
|15,6782
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,5508
|18,6439
|% 1,02
|
|Frank
|15,2320
|15,3237
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9403
|3,9601
|% 0,29
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|19,63
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,44
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|85,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|79,70
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|38,56
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,04
|
Seans Raporu
12:14
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12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 61 kaybederek (% -0.13 ) 2, 703
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12:28
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12:28XU100
Endeks 2, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 10, 459.00 milyon TL de
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12:28TKFEN
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 19.89 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 848 adet işlem
-
12:27ENJSA
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 372, 654 adet işlem