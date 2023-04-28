***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıNote Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.04.2023Tescil Tarihi28.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.04.2023 - 10821AçıklamalarŞirketimizin 27.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarih ve ve 10821 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142892BIST