***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 16:29
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
Tescil Tarihi
28.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2023 - 10821
Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarih ve ve 10821 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142892
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0926
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.245,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.245,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4407
|19,4620
|% 0,19
|
|Euro
|21,4763
|21,4856
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,3903
|24,5127
|% 0,68
|
|Frank
|21,7408
|21,8718
|% 0,42
|
|Riyal
|5,1700
|5,1960
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,98
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.118
|9.433
|151,00
|
|Yarım
|4.450
|4.586
|48,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|1,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem