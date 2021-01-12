***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBantaş A.Ş.'nin sahip olduğu makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları'nın yeniden değerlemesiRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarBantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları'nın 31.12.2020 Tarihi itibari ile piyasa rayiç değerinin belirlenmesi amacıyla, 07.12.2020 tarihinde Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ile imzalanan anlaşma çerçevesinde hazırlanan değerleme raporları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901632BIST