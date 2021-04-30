***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin tescil edilmesi ve 30.04.2021 Tarih 10320 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ile güncellenmiş olup .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 30/04/2021 30/04/2021 10320http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933387BIST