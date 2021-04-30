***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
30.04.2021 16:04
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin tescil edilmesi ve 30.04.2021 Tarih 10320 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ile güncellenmiş olup .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/04/2021 30/04/2021 10320
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933387
BIST
16:201.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:208,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2840
En Düşük
8,1830
16:2010,0385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0747
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0385
En Düşük
9,9251
16:20470,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,54
|Açılış
|: 470,79
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:18
|FORMT
|1,32
|14.317.388
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.565.451
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.766.627
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|105.042.915
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.899.768
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|1.067.236.387
|% 5,26
|
|EREGL
|19,17
|805.932.436
|% -0,47
|
|PETKM
|6,74
|712.002.206
|% 0,60
|
|THYAO
|12,18
|660.289.570
|% 1,67
|
|GARAN
|7,23
|571.612.831
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|206.283.148
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,12
|227.742.558
|% 0,95
|
|PETKM
|6,74
|712.002.206
|% 0,60
|
|GARAN
|7,23
|571.612.831
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|525.990.601
|% 1,40
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2691
|8,2732
|% 0,86
|
|Euro
|9,9957
|10,0048
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4409
|11,4983
|% 0,37
|
|Frank
|9,0523
|9,1068
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1990
|2,2100
|% 0,87
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,56
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,49
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TAVHL, DOHOL
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 77 kaybederek (% -0.06 ) 1, 212
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, CANTE, PRKME, DAGHL, MERIT, BERA, BJKAS, KSTUR, FORMT, TIRE
-
16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, MMCAS, VAKFN, KRTEK
-
16:32
EMNIS, AVTUR, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında