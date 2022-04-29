***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
29.04.2022 12:00
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas sözleşmesinin ‘'Şirketin Merkez ve Şubeleri'' başlıklı 4. Maddesinin tadili Bandırma Belediyesinin numarataj değişikliği sebebi ile SPK ‘ nın 19.01.2022 tarih ve E- 29833736-110.03.03-16089 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 27.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02 -00074249272 sayılı yazılarıyla ile izin alınmış olup,Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı Eski ve Yeni Şekli ile 28.04.2022 tarihinden yapılan olağan genel kurulda okunarak oy birliği ile kabul edildilmiş olup ilgili genel kurul Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Esas sözleşmenin yeni hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 29/04/2022 29/04/2022 10570
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025410
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
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2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0428
|Açılış
|: 14,9200
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|Önceki Kapanış
|: 14,8700
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14,9130
En Düşük
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18:0515,6788
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,6600
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15,7308
En Düşük
15,6169
18:05891,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -13,92
|Açılış
|: 891,83
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8846
|14,8925
|% 0,29
|
|Euro
|15,6557
|15,6788
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,6107
|18,7040
|% -0,02
|
|Frank
|15,1892
|15,2807
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9594
|3,9793
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-33,20
|
|Altın Gr.
|892
|892
|-13,55
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
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