***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas sözleşmesinin ‘'Şirketin Merkez ve Şubeleri'' başlıklı 4. Maddesinin tadili Bandırma Belediyesinin numarataj değişikliği sebebi ile SPK ‘ nın 19.01.2022 tarih ve E- 29833736-110.03.03-16089 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 27.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02 -00074249272 sayılı yazılarıyla ile izin alınmış olup,Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı Eski ve Yeni Şekli ile 28.04.2022 tarihinden yapılan olağan genel kurulda okunarak oy birliği ile kabul edildilmiş olup ilgili genel kurul Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Esas sözleşmenin yeni hali ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 29/04/2022 29/04/2022 10570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025410BIST