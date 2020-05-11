***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 32.250.000 0 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 0 99.914.624Transferler36.139 -7.827.117 -7.790.978 0 -7.790.978Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.560.000 7.827.117 2.678.263 2.945.380 2.945.380Sermaye Arttırımı32.250.000 32.250.000 32.250.000Dönem Sonu Bakiyeler22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 9.215.393 8.548.428 2.678.263 127.319.026 127.319.026Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.675.182 4.644.304 19.319.486 19.319.486Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 15.039.980 4.644.304 143.960.250 143.960.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.022.037 -5.339.838Dönem Karı (Zararı)4.644.304 2.678.263Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.535.261 1.111.206Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 996.390 792.445Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 540.862 364.991Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-28 -1.991 -46.230Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.157.528 -9.129.307Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.292.022 -1.751.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.569.576 -3.386.226Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 3.834.589 241.628Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-21 -1.188.850 114.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13-20-21-32 1.058.331 -4.347.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.022.037 -5.339.838YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.257.410 -20.386.199Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 -20.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 -1.257.410 -386.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.144.717 23.571.570Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 36.139İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -191.199 -115.359Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7-8 -953.518 -1.039.210Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.690.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)619.910 -2.154.467Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)619.910 -2.154.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.583.841 11.866.279DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 52.203.751 9.711.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 52.203.751 51.583.841Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 8.406.807 6.114.786İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 8.406.807 6.114.786Diğer Alacaklar10 66.784 66.784İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 66.784 66.784Stoklar12 22.281.708 17.712.132Peşin Ödenmiş Giderler13 210.001 1.437.959Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 43.904 0Diğer Dönen Varlıklar21 609.597 134.725ARA TOPLAM83.822.552 77.050.227TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.822.552 77.050.227DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 0 0Maddi Duran Varlıklar15 82.659.570 82.368.445Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 363.233 393.338Peşin Ödenmiş Giderler13 17.323 365.975Ertelenmiş Vergi Varlığı14 464.167 462.175Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.504.293 83.589.933TOPLAM VARLIKLAR167.326.845 160.640.160KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 36.644 227.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.543.032 4.653.599Ticari Borçlar9 7.087.273 3.252.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 864.269 646.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.223.004 2.605.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 303.569 303.071Diğer Borçlar10 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları17 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 327.050 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 313.636 222.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar96.930 71.082Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar216.706 151.028Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 774.263 1.963.113ARA TOPLAM12.385.467 10.622.422TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.385.467 10.622.422UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 6.885.327 6.728.278Ticari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar10 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.631.521 1.509.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.631.521 1.509.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 2.464.280 2.464.280Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.981.128 10.701.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.366.595 21.324.215ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 143.960.250 139.315.945Ödenmiş Sermaye64.500.000 64.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.139 36.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.340.803 42.340.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.340.803 42.340.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.399.023 17.399.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.039.981 364.798Net Dönem Karı veya Zararı4.644.304 14.675.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR143.960.250 139.315.945TOPLAM KAYNAKLAR167.326.845 160.640.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 36.374.973 22.599.023Satışların Maliyeti23 -31.300.621 -19.637.773TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.074.352 2.961.250BRÜT KAR (ZARAR)5.074.352 2.961.250Genel Yönetim Giderleri24 -1.163.123 -1.045.136Pazarlama Giderleri24 -1.117.411 -826.538Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 4.135.274 2.253.416Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -1.950.851 -538.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.978.241 2.804.962FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.978.241 2.804.962Finansman Giderleri27 -8.878 -49.573SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 4.969.363 2.755.389Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-325.059 -77.125Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -327.050 -123.355Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.991 46.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 4.644.304 2.678.264DÖNEM KARI (ZARARI)4.644.304 2.678.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.644.304 2.678.264Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 29 0,07000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.644.304 2.678.264Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.644.304 2.678.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844200BIST