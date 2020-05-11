***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2020 18:13
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 0 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 0 99.914.624
Transferler
36.139 -7.827.117 -7.790.978 0 -7.790.978
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.560.000 7.827.117 2.678.263 2.945.380 2.945.380
Sermaye Arttırımı
32.250.000 32.250.000 32.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 9.215.393 8.548.428 2.678.263 127.319.026 127.319.026
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.675.182 4.644.304 19.319.486 19.319.486
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 15.039.980 4.644.304 143.960.250 143.960.250
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.022.037 -5.339.838
Dönem Karı (Zararı)
4.644.304 2.678.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.535.261 1.111.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 996.390 792.445
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 540.862 364.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-28 -1.991 -46.230
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.157.528 -9.129.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.292.022 -1.751.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.569.576 -3.386.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.834.589 241.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-21 -1.188.850 114.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13-20-21-32 1.058.331 -4.347.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.022.037 -5.339.838
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.257.410 -20.386.199
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 -20.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 -1.257.410 -386.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.144.717 23.571.570
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.139
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -191.199 -115.359
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7-8 -953.518 -1.039.210
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.690.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
619.910 -2.154.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
619.910 -2.154.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.583.841 11.866.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.203.751 9.711.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 52.203.751 51.583.841
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 8.406.807 6.114.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.406.807 6.114.786
Diğer Alacaklar
10 66.784 66.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 66.784 66.784
Stoklar
12 22.281.708 17.712.132
Peşin Ödenmiş Giderler
13 210.001 1.437.959
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 43.904 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 609.597 134.725
ARA TOPLAM
83.822.552 77.050.227
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.822.552 77.050.227
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 82.659.570 82.368.445
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 363.233 393.338
Peşin Ödenmiş Giderler
13 17.323 365.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 464.167 462.175
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.504.293 83.589.933
TOPLAM VARLIKLAR
167.326.845 160.640.160
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 36.644 227.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.543.032 4.653.599
Ticari Borçlar
9 7.087.273 3.252.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 864.269 646.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.223.004 2.605.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 303.569 303.071
Diğer Borçlar
10 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 327.050 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 313.636 222.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
96.930 71.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
216.706 151.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 774.263 1.963.113
ARA TOPLAM
12.385.467 10.622.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.385.467 10.622.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.885.327 6.728.278
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.631.521 1.509.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.631.521 1.509.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.464.280 2.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.981.128 10.701.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.366.595 21.324.215
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 143.960.250 139.315.945
Ödenmiş Sermaye
64.500.000 64.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.139 36.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.340.803 42.340.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.340.803 42.340.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.399.023 17.399.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.039.981 364.798
Net Dönem Karı veya Zararı
4.644.304 14.675.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.960.250 139.315.945
TOPLAM KAYNAKLAR
167.326.845 160.640.160
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 36.374.973 22.599.023
Satışların Maliyeti
23 -31.300.621 -19.637.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.074.352 2.961.250
BRÜT KAR (ZARAR)
5.074.352 2.961.250
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.163.123 -1.045.136
Pazarlama Giderleri
24 -1.117.411 -826.538
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 4.135.274 2.253.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.950.851 -538.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.978.241 2.804.962
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.978.241 2.804.962
Finansman Giderleri
27 -8.878 -49.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 4.969.363 2.755.389
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-325.059 -77.125
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -327.050 -123.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.991 46.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 4.644.304 2.678.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.644.304 2.678.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.644.304 2.678.264
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 29 0,07000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.644.304 2.678.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.644.304 2.678.264
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844200
BIST