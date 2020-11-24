***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 32.250.000 19.198.184 4.559.516 4.092.659 1.284.529 61.384.888 61.384.888Transferler-1.284.529 -1.284.529 -1.284.529Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.142.619 12.215.877 -3.371.348 7.827.117 39.814.264 39.814.264Dönem Sonu Bakiyeler22-37 32.250.000 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 32.250.000 0 0 0 0 42.340.803 0 0 0 0 0 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624Transferler-7.827.117 -7.827.117 -7.827.117Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.139 0 623.630 -356.512 14.675.182 14.978.439 14.978.439Sermaye Arttırımı32.250.000 32.250.000 32.250.000Dönem Sonu Bakiyeler22-37 64.500.000 0 0 0 36.139 42.340.803 0 0 0 0 0 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.945 139.315.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.855.355 5.247.149Dönem Karı (Zararı)14.675.182 7.827.117Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.720.178 4.699.970Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 3.715.165 3.255.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 -41.163 22.192Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-28 46.176 1.422.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.459.995 -7.279.938Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 9.887.859 1.165.532Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.490.937 -2.315.801Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.237.154 -7.821.941Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-21 1.394.370 -104.541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13-20-21-32 -2.568.451 1.796.813Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.855.355 5.247.149YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15-16 -4.316.492 -28.473.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 -4.316.492 -28.036.910Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11 0 -436.141FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.178.699 27.534.685Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.139 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 52.256 143.969Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7-8 -4.599.697 -3.311.903Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.690.001 30.702.619YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.717.562 4.308.783NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.717.562 4.308.783DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.866.279 7.557.496DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.583.841 11.866.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 51.583.841 11.866.279Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 6.114.786 16.002.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.114.786 16.002.645Diğer Alacaklar10 66.784 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 66.784 0Stoklar12 17.712.132 13.221.197Peşin Ödenmiş Giderler13 1.437.959 171.239Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 0 0Diğer Dönen Varlıklar21 134.725 6.206ARA TOPLAM77.050.227 41.267.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.050.227 41.267.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 0 0Maddi Duran Varlıklar15 82.368.445 81.880.580Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 393.338 279.877Peşin Ödenmiş Giderler13 365.975 163.979Ertelenmiş Vergi Varlığı14 462.175 508.351Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.589.933 82.832.787TOPLAM VARLIKLAR160.640.160 124.100.353KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 227.844 175.587Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 4.653.599 4.617.612Ticari Borçlar9 3.252.685 2.015.530İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 646.725 384.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.605.960 1.631.283Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 303.071 1.207.505Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 140.855Kısa Vadeli Karşılıklar19 222.110 291.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar71.082 73.779Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar151.028 217.532Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 1.963.113 568.744ARA TOPLAM10.622.422 9.017.144TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.622.422 9.017.144UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 6.728.278 11.363.963Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.509.235 1.340.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.509.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 2.464.280 2.464.280Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.701.793 15.168.585TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.324.215 24.185.729ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 139.315.945 99.914.624Ödenmiş Sermaye64.500.000 32.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.340.803 42.340.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.340.803 42.340.803Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.399.023 16.775.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları364.798 721.311Net Dönem Karı veya Zararı14.675.182 7.827.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR139.315.945 99.914.624TOPLAM KAYNAKLAR160.640.160 124.100.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 110.262.772 88.009.143Satışların Maliyeti23 -96.310.943 -73.355.139TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.951.829 14.654.004BRÜT KAR (ZARAR)13.951.829 14.654.004Genel Yönetim Giderleri24 -3.610.146 -3.198.370Pazarlama Giderleri24 -3.581.332 -3.516.530Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 9.424.551 4.002.435Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -851.370 -3.641.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.333.532 8.300.247FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.333.532 8.300.247Finansman Giderleri27 -100.932 -46.411SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 15.232.600 8.253.836Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-557.418 -426.719Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -511.242 -331.809Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -46.176 -94.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 14.675.182 7.827.117DÖNEM KARI (ZARARI)14.675.182 7.827.117Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.675.182 7.827.117Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazan. 29 0,23000000 0,42000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 0 21.869.775Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 23.142.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -1.272.844Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -1.272.844Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 21.869.775TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.675.182 29.696.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.675.182 29.696.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819647BIST