***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.11.2020 18:34
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 19.198.184 4.559.516 4.092.659 1.284.529 61.384.888 61.384.888
Transferler
-1.284.529 -1.284.529 -1.284.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.142.619 12.215.877 -3.371.348 7.827.117 39.814.264 39.814.264
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 32.250.000 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 0 0 0 0 42.340.803 0 0 0 0 0 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Transferler
-7.827.117 -7.827.117 -7.827.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.139 0 623.630 -356.512 14.675.182 14.978.439 14.978.439
Sermaye Arttırımı
32.250.000 32.250.000 32.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 64.500.000 0 0 0 36.139 42.340.803 0 0 0 0 0 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.945 139.315.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.855.355 5.247.149
Dönem Karı (Zararı)
14.675.182 7.827.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.720.178 4.699.970
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.715.165 3.255.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -41.163 22.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-28 46.176 1.422.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.459.995 -7.279.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 9.887.859 1.165.532
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.490.937 -2.315.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.237.154 -7.821.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-21 1.394.370 -104.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13-20-21-32 -2.568.451 1.796.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.855.355 5.247.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15-16 -4.316.492 -28.473.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 -4.316.492 -28.036.910
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 0 -436.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.178.699 27.534.685
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.139 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 52.256 143.969
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7-8 -4.599.697 -3.311.903
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.690.001 30.702.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.717.562 4.308.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.717.562 4.308.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.866.279 7.557.496
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.583.841 11.866.279
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.583.841 11.866.279
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 6.114.786 16.002.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.114.786 16.002.645
Diğer Alacaklar
10 66.784 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 66.784 0
Stoklar
12 17.712.132 13.221.197
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.437.959 171.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 134.725 6.206
ARA TOPLAM
77.050.227 41.267.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.050.227 41.267.566
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 82.368.445 81.880.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 393.338 279.877
Peşin Ödenmiş Giderler
13 365.975 163.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 462.175 508.351
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.589.933 82.832.787
TOPLAM VARLIKLAR
160.640.160 124.100.353
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 227.844 175.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.653.599 4.617.612
Ticari Borçlar
9 3.252.685 2.015.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 646.725 384.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.605.960 1.631.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 303.071 1.207.505
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 140.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 222.110 291.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
71.082 73.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
151.028 217.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.963.113 568.744
ARA TOPLAM
10.622.422 9.017.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.622.422 9.017.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.728.278 11.363.963
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.509.235 1.340.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.509.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.464.280 2.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.701.793 15.168.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.324.215 24.185.729
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 139.315.945 99.914.624
Ödenmiş Sermaye
64.500.000 32.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.340.803 42.340.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.340.803 42.340.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.399.023 16.775.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
364.798 721.311
Net Dönem Karı veya Zararı
14.675.182 7.827.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.315.945 99.914.624
TOPLAM KAYNAKLAR
160.640.160 124.100.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 110.262.772 88.009.143
Satışların Maliyeti
23 -96.310.943 -73.355.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.951.829 14.654.004
BRÜT KAR (ZARAR)
13.951.829 14.654.004
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.610.146 -3.198.370
Pazarlama Giderleri
24 -3.581.332 -3.516.530
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 9.424.551 4.002.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -851.370 -3.641.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.333.532 8.300.247
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.333.532 8.300.247
Finansman Giderleri
27 -100.932 -46.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 15.232.600 8.253.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-557.418 -426.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -511.242 -331.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -46.176 -94.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 14.675.182 7.827.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.675.182 7.827.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.675.182 7.827.117
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazan. 29 0,23000000 0,42000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 21.869.775
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 23.142.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.272.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.272.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 21.869.775
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.675.182 29.696.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.675.182 29.696.892
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819647
BIST