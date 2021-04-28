***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946Transferler-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.675.182 4.644.304 19.319.486 19.319.486Dönem Sonu Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 15.039.980 4.644.304 143.960.250 143.960.250Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 1.602.000 31.458.204 824.821 25.319.958 220.005.529 220.005.529Transferler-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.962 1.273.893 24.046.065 13.578.396 38.890.391 38.890.391Dönem Sonu Bakiyeler22,37 80.625.000 8.089.404 72.078.181 1.602.000 32.732.097 24.870.885 13.578.396 233.575.963 233.575.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.860.208 3.022.037Dönem Karı (Zararı)13.578.396 4.644.304Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.578.396 4.644.304Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.261.105 1.535.261Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 1.096.755 996.390Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 380.532 540.862Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,28 -216.182 -1.991İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.979.293 -3.157.528Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.187.420 -2.292.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.187.420 -2.292.022Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.567.108 -4.569.576Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.207.502 3.834.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.207.502 3.834.589Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,21 -171.600 -1.188.850İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,21 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,21 -171.600 -1.188.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13,20,21,32 2.154.337 1.058.331Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.860.208 3.022.037Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.027.137 -1.257.410Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 -2.422.850 -1.257.410Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11 395.713 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.085.551 -1.144.718Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri-7.964Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 59.912 -191.199Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7,8 -1.137.499 -953.519Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-252.480 619.909NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-252.480 619.909DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 102.980.843 51.583.841DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 102.728.363 52.203.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 102.728.363 102.980.843Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 12.266.542 9.079.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 12.266.542 9.079.121Diğer Alacaklar10 1.063.724 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.063.724 0Stoklar12 25.623.394 20.056.286Peşin Ödenmiş Giderler13 199.996 2.598.792Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 91.582 1.906.119Diğer Dönen Varlıklar21 2.000 2.000ARA TOPLAM141.975.601 136.623.161TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR141.975.601 136.623.161DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0Maddi Duran Varlıklar15 116.226.107 114.869.329Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 250.420 281.104Peşin Ödenmiş Giderler13 8.160.364 7.612.519Ertelenmiş Vergi Varlığı14 2.380.720 2.164.538Diğer Duran Varlıklar21 0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.017.611 124.927.490TOPLAM VARLIKLAR268.993.212 261.550.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 10.405.623 10.345.712Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 4.001.941 5.181.503Ticari Borçlar9 3.254.048 8.461.550İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 822.679 670.239İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.431.369 7.791.311Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 548.402 995.830Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları17 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 808.529 412.816Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 826.449 842.395Kısa Vadeli Karşılıklar19 472.649 373.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar192.236 122.294Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar280.413 250.893Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 2.850.921 3.022.521ARA TOPLAM23.168.562 29.635.514TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.168.562 29.635.514UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.839.856 5.797.793Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 31.197 31.197Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.182.608 1.885.591Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.182.608 1.885.591Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 4.195.026 4.195.026Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.248.687 11.909.607TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.417.249 41.545.121ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar233.575.963 220.005.530Ödenmiş Sermaye80.625.000 80.625.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.089.404 8.097.366Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.078.181 72.078.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.078.181 72.078.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.602.000 1.602.000Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.602.000 1.602.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32.732.097 31.458.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.870.885 824.821Net Dönem Karı veya Zararı13.578.396 25.319.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR233.575.963 220.005.530TOPLAM KAYNAKLAR268.993.212 261.550.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 50.792.812 36.374.973Satışların Maliyeti23 -41.434.834 -31.300.621TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.357.978 5.074.352BRÜT KAR (ZARAR)9.357.978 5.074.352Genel Yönetim Giderleri24 -1.542.072 -1.163.123Pazarlama Giderleri24 -1.248.779 -1.117.411Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 9.684.861 4.135.274Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -1.763.842 -1.950.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.488.146 4.978.241FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.488.146 4.978.241Finansman Giderleri27 -299.484 -8.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 14.188.662 4.969.363Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-610.266 -325.059Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -826.449 -327.050Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 216.183 1.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 13.578.396 4.644.304DÖNEM KARI (ZARARI)13.578.396 4.644.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.578.396 4.644.304Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 29 0,17000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.578.396 4.644.304Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.578.396 4.644.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931905BIST