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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 13:09



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946
Transferler
-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.059.181 460.022 19.365.043 33.884.246 33.884.246
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 31.458.204 824.821 19.365.043 158.525.010 158.525.010
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 31.458.204 824.821 25.319.958 218.403.529 218.403.529
Transferler
-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.097.366 1.602.000 -28.196.404 21.293.266 33.080.730 19.682.227 19.682.227
Sermaye Arttırımı
40.312.500 40.312.500 40.312.500
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 120.937.500 0 72.078.181 1.602.000 3.261.801 22.118.086 33.080.730 253.078.298 253.078.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.388.892 19.921.254
Dönem Karı (Zararı)
33.080.730 19.365.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.626.271 5.356.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 3.554.525 3.037.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19,28 35.288 2.351.614
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 36.458 -32.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
72.078.181 72.078.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.602.000 1.602.000
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.602.000 1.602.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.261.801 31.458.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.118.086 824.821
Net Dönem Karı veya Zararı
33.080.730 25.319.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.078.298 220.005.530
TOPLAM KAYNAKLAR
277.694.670 261.550.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 159.014.565 113.935.619 56.807.003 42.026.886
Satışların Maliyeti
23 -130.292.910 -97.281.722 -48.344.464 -35.784.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.721.655 16.653.897 8.462.539 6.242.754
BRÜT KAR (ZARAR)
28.721.655 16.653.897 8.462.539 6.242.754
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.743.460 -3.419.149 -1.346.259 -1.403.459
Pazarlama Giderleri
24 -3.693.529 -3.126.226 -1.166.138 -1.046.130
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 15.700.247 14.052.211 733.526 7.544.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.284.171 -2.454.972 -378.654 -34.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.700.742 21.705.761 6.305.014 11.303.151
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.700.742 21.705.761 6.305.014 11.303.151
Finansman Giderleri
27 -639.410 -570.839 -83.364 -352.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 34.061.332 21.134.922 6.221.650 10.950.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-980.602 -1.769.879 -151.405 -737.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -944.144 -1.802.238 -51.764 -692.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -36.458 32.359 -99.641 -44.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
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