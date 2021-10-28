***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946Transferler-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.059.181 460.022 19.365.043 33.884.246 33.884.246Dönem Sonu Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 31.458.204 824.821 19.365.043 158.525.010 158.525.010Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 31.458.204 824.821 25.319.958 218.403.529 218.403.529Transferler-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.097.366 1.602.000 -28.196.404 21.293.266 33.080.730 19.682.227 19.682.227Sermaye Arttırımı40.312.500 40.312.500 40.312.500Dönem Sonu Bakiyeler22,37 120.937.500 0 72.078.181 1.602.000 3.261.801 22.118.086 33.080.730 253.078.298 253.078.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.388.892 19.921.254Dönem Karı (Zararı)33.080.730 19.365.043Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.626.271 5.356.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 3.554.525 3.037.351Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19,28 35.288 2.351.614Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 36.458 -32.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler72.078.181 72.078.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.602.000 1.602.000Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.602.000 1.602.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.261.801 31.458.204Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.118.086 824.821Net Dönem Karı veya Zararı33.080.730 25.319.958TOPLAM ÖZKAYNAKLAR253.078.298 220.005.530TOPLAM KAYNAKLAR277.694.670 261.550.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 159.014.565 113.935.619 56.807.003 42.026.886Satışların Maliyeti23 -130.292.910 -97.281.722 -48.344.464 -35.784.132TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.721.655 16.653.897 8.462.539 6.242.754BRÜT KAR (ZARAR)28.721.655 16.653.897 8.462.539 6.242.754Genel Yönetim Giderleri24 -3.743.460 -3.419.149 -1.346.259 -1.403.459Pazarlama Giderleri24 -3.693.529 -3.126.226 -1.166.138 -1.046.130Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 15.700.247 14.052.211 733.526 7.544.335Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.284.171 -2.454.972 -378.654 -34.349ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.700.742 21.705.761 6.305.014 11.303.151FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.700.742 21.705.761 6.305.014 11.303.151Finansman Giderleri27 -639.410 -570.839 -83.364 -352.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 34.061.332 21.134.922 6.221.650 10.950.825Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-980.602 -1.769.879 -151.405 -737.375Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -944.144 -1.802.238 -51.764 -692.626Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -36.458 32.359 -99.641 -44.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)