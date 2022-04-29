***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:12
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22-37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 31.458.204 824.821 25.319.958 218.403.529 218.403.529
Transferler
-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.962 1.602.000 1.273.893 24.046.065 13.578.396 40.492.391 40.492.391
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 80.625.000 8.089.404 72.078.181 1.602.000 32.732.097 24.870.885 13.578.396 233.575.963 233.575.963
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22-37 120.937.500 71.506.132 3.767.843 26.219.324 666.926 64.598.187 287.695.911 287.695.911
Transferler
-64.598.187 -64.598.187 -64.598.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-860.025 64.598.046 30.001.500 93.739.522 93.739.522
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 120.937.500 71.506.132 3.767.843 25.359.299 65.264.972 30.001.500 316.837.246 316.837.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.866.627 2.860.208
Dönem Karı (Zararı)
30.001.500 13.578.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
217.753 1.261.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 207.500 1.096.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 229.603 380.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-28 -219.350 -216.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.352.626 -11.979.293
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.691.225 -3.187.420
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -13.549.521 -5.567.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -161.057 -5.207.502
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-21 1.156.563 -171.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13-20-21-32 15.892.614 2.154.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.866.627 2.860.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.698 -2.027.137
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-16 366.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.422.850
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 -409.019 395.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.899.565 -1.085.551
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -7.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 81.744 59.912
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7-8 -1.121.146 -1.137.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -860.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.924.364 -252.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.924.364 -252.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.478.526 102.980.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.402.890 102.728.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 109.402.890 87.478.526
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 37.196.339 27.505.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 37.196.339 27.505.115
Stoklar
12 60.883.723 47.334.202
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.987.133 18.578.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 48.755 1.009.472
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.000 2.000
ARA TOPLAM
209.520.840 181.907.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
209.520.840 181.907.839
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 136.347.596 136.905.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 180.631 196.793
Peşin Ödenmiş Giderler
13 263.537 100.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 4.434.386 4.215.036
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
141.226.150 141.417.418
TOPLAM VARLIKLAR
350.746.990 323.325.257
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 269.182 187.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.048.851 4.216.438
Ticari Borçlar
9 7.017.734 7.178.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.134.849 47.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.882.885 7.130.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.721.082 3.217.373
Diğer Borçlar
10 150.000 150.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 150.000 150.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 9.129 418.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 596.263 1.071.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 242.209 109.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
188.148 79.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
54.061 30.475
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 11.650.231 10.493.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.650.231 10.493.666
ARA TOPLAM
24.704.681 27.042.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.704.681 27.042.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.642.455 1.596.014
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.777.053 2.204.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.777.053 2.204.969
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.785.555 4.785.555
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.205.063 8.586.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.909.744 35.629.346
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
316.837.246 287.695.911
Ödenmiş Sermaye
120.937.500 120.937.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.273.975 75.273.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.506.132 71.506.132
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.767.843 3.767.843
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.359.299 26.219.323
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
65.264.972 666.926
Net Dönem Karı veya Zararı
30.001.500 64.598.187
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.837.246 287.695.911
TOPLAM KAYNAKLAR
350.746.990 323.325.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 115.756.609 50.792.812
Satışların Maliyeti
23 -86.192.593 -41.434.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.564.016 9.357.979
BRÜT KAR (ZARAR)
29.564.016 9.357.979
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.516.457 -1.542.072
Pazarlama Giderleri
24 -2.281.460 -1.248.779
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 7.334.035 9.684.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.664.955 -1.763.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.435.179 14.488.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.435.179 14.488.147
Finansman Giderleri
27 -56.907 -299.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 30.378.272 14.188.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-376.771 -610.266
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -596.121 -826.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 219.350 216.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 30.001.501 13.578.397
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.001.501 13.578.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.001.501 13.578.397
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 29 0,25000000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 646.338 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
646.338 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
646.338 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
646.338 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.647.839 13.578.397
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.647.839 13.578.397
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025767
BIST