***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 31.458.204 824.821 25.319.958 218.403.529 218.403.529Transferler-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.962 1.602.000 1.273.893 24.046.065 13.578.396 40.492.391 40.492.391Dönem Sonu Bakiyeler22-37 80.625.000 8.089.404 72.078.181 1.602.000 32.732.097 24.870.885 13.578.396 233.575.963 233.575.963Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 120.937.500 71.506.132 3.767.843 26.219.324 666.926 64.598.187 287.695.911 287.695.911Transferler-64.598.187 -64.598.187 -64.598.187Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-860.025 64.598.046 30.001.500 93.739.522 93.739.522Dönem Sonu Bakiyeler22-37 120.937.500 71.506.132 3.767.843 25.359.299 65.264.972 30.001.500 316.837.246 316.837.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.866.627 2.860.208Dönem Karı (Zararı)30.001.500 13.578.396Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler217.753 1.261.105Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 207.500 1.096.755Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 229.603 380.532Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-28 -219.350 -216.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.352.626 -11.979.293Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.691.225 -3.187.420Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -13.549.521 -5.567.108Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -161.057 -5.207.502Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-21 1.156.563 -171.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13-20-21-32 15.892.614 2.154.337Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.866.627 2.860.208Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.698 -2.027.137Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-16 366.321Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.422.850Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11 -409.019 395.713FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.899.565 -1.085.551Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -7.962Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 81.744 59.912Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7-8 -1.121.146 -1.137.501Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22 -860.163YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.924.364 -252.480NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.924.364 -252.480DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 87.478.526 102.980.843DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 109.402.890 102.728.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 109.402.890 87.478.526Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 37.196.339 27.505.115İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 37.196.339 27.505.115Stoklar12 60.883.723 47.334.202Peşin Ödenmiş Giderler13 1.987.133 18.578.524Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 48.755 1.009.472Diğer Dönen Varlıklar21 2.000 2.000ARA TOPLAM209.520.840 181.907.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR209.520.840 181.907.839DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 0 0Maddi Duran Varlıklar15 136.347.596 136.905.255Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 180.631 196.793Peşin Ödenmiş Giderler13 263.537 100.334Ertelenmiş Vergi Varlığı14 4.434.386 4.215.036Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR141.226.150 141.417.418TOPLAM VARLIKLAR350.746.990 323.325.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 269.182 187.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.048.851 4.216.438Ticari Borçlar9 7.017.734 7.178.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 1.134.849 47.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.882.885 7.130.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.721.082 3.217.373Diğer Borçlar10 150.000 150.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 150.000 150.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 9.129 418.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 596.263 1.071.036Kısa Vadeli Karşılıklar19 242.209 109.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar188.148 79.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar54.061 30.475Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 11.650.231 10.493.666İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.650.231 10.493.666ARA TOPLAM24.704.681 27.042.808TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.704.681 27.042.808UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.642.455 1.596.014Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.777.053 2.204.969Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.777.053 2.204.969Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 4.785.555 4.785.555Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.205.063 8.586.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.909.744 35.629.346ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar316.837.246 287.695.911Ödenmiş Sermaye120.937.500 120.937.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)75.273.975 75.273.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.506.132 71.506.132Diğer Kazançlar (Kayıplar)3.767.843 3.767.843Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.359.299 26.219.323Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları65.264.972 666.926Net Dönem Karı veya Zararı30.001.500 64.598.187TOPLAM ÖZKAYNAKLAR316.837.246 287.695.911TOPLAM KAYNAKLAR350.746.990 323.325.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 115.756.609 50.792.812Satışların Maliyeti23 -86.192.593 -41.434.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.564.016 9.357.979BRÜT KAR (ZARAR)29.564.016 9.357.979Genel Yönetim Giderleri24 -1.516.457 -1.542.072Pazarlama Giderleri24 -2.281.460 -1.248.779Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 7.334.035 9.684.861Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.664.955 -1.763.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.435.179 14.488.147FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.435.179 14.488.147Finansman Giderleri27 -56.907 -299.484SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 30.378.272 14.188.663Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-376.771 -610.266Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -596.121 -826.449Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 219.350 216.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 30.001.501 13.578.397DÖNEM KARI (ZARARI)30.001.501 13.578.397Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.001.501 13.578.397Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 29 0,25000000 0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 646.338 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler646.338 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi646.338 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)646.338 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.647.839 13.578.397Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.647.839 13.578.397http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025767BIST