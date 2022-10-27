***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 0 31.458.204 824.821 25.319.958 218.403.529 0 218.403.529Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-25.319.958 -25.319.958 0 -25.319.958Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.097.366 -28.196.404 21.293.266 33.080.730 19.682.227 0 19.682.227Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.602.000 0 0Sermaye Arttırımı40.312.500 40.312.500 0 40.312.500Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler22,37 120.937.500 0 72.078.181 1.602.000 3.261.801 22.118.086 33.080.730 253.078.298 0 253.078.298Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 120.937.500 71.506.132 3.767.843 26.219.323 666.926 64.598.187 287.695.911 0 287.695.911Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-64.598.187 -64.598.187 0 -64.598.187Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)381.366 66.162.847 -1.253.177 90.704.351 155.995.387 0 155.995.387Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler22,37 120.937.500 71.887.498 3.767.843 92.382.170 -586.251 90.704.351 379.093.111 0 379.093.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.562.759 -12.388.892Dönem Karı (Zararı)90.704.351 33.080.730Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)90.704.351 33.080.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.110.333 3.626.271Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 4.799.876 3.554.525Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19,28 4.304.863 35.288Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -994.406 36.458Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.251.925 -49.095.893Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.147.043 -6.756.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.147.043 -6.756.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -57.143.588 -40.769.892Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 2.324.920 -2.607.635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.324.920 -2.607.635Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,21 -5.104.751 -151.538İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,21 -5.104.751 -151.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13,20,21,32 -12.181.463 1.189.511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.562.759 -12.388.892Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.985.510 -20.225.185Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -28.316.805 -20.299.563Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -28.316.805 -20.299.563Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri331.295 74.378Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.717.394 -13.805.409Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -8.097.366İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 46.024.546Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.797.447Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)692.848 8.089.404YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.294.643 -46.419.486NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.294.643 -46.419.486DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1 87.478.526 102.980.843DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 128.773.169 56.561.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 128.773.170 87.478.526Finansal Yatırımlar5 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar9 31.652.157 27.505.115İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 31.652.157 27.505.115Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar10 122.647 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 122.647Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2 181.907.839TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR294.085.142 181.907.839DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar15 160.470.349 136.905.255Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 148.630 196.793Peşin Ödenmiş Giderler13 325.847 100.334Ertelenmiş Vergi Varlığı14 4.828.076 4.215.036Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR165.772.902 141.417.418TOPLAM VARLIKLAR459.858.044 323.325.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 45.281.873 187.438İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar45.281.873 187.438Banka Kredileri45.281.873 187.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.136.628 4.216.438İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.136.628 4.216.438Banka Kredileri7 3.136.628 4.216.438Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar9 9.503.711 7.178.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 1.657.602 47.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.846.109 7.130.857Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 853.454 3.217.373Diğer Borçlar10 105.000 150.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 105.000 150.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları17 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 749.443 418.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.872.727 1.071.036Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.616.870 109.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar407.074 79.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.209.796 30.476Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 5.433.914 10.493.665ARA TOPLAM68.553.620 27.042.808TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.553.620 27.042.808UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.605.935 1.596.014İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.605.935 1.596.014Banka Kredileri3.605.935 1.596.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar9 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar10 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.201.189 2.204.969Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.201.189 2.204.969Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 4.404.189 4.785.555Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.211.313 8.586.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER80.764.933 35.629.346ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22 379.093.111 287.695.911Ödenmiş Sermaye120.937.500 120.937.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.887.498 71.506.132Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.887.498 71.506.132Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.767.843 3.767.843Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)3.767.843 3.767.843Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler92.382.170 26.219.323Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-586.251 666.926Net Dönem Karı veya Zararı90.704.351 64.598.187TOPLAM ÖZKAYNAKLAR379.093.111 287.695.911TOPLAM KAYNAKLAR459.858.044 323.325.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat363.789.410 159.014.565 121.754.881 56.807.003Satışların Maliyeti-283.401.704 -130.292.910 -100.823.035 -48.344.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.387.706 28.721.655 20.931.846 8.462.539BRÜT KAR (ZARAR)80.387.706 28.721.655 20.931.846 8.462.539Genel Yönetim Giderleri-6.373.303 -3.743.460 -2.375.976 -1.346.259Pazarlama Giderleri-7.736.602 -3.693.529 -2.208.936 -1.166.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32.446.434 15.700.247 17.725.502 733.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.379.844 -2.284.171 -698.711 -378.654ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.344.391 34.700.742 33.373.725 6.305.014FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)94.344.391 34.700.742 33.373.725 6.305.014Finansman Giderleri-2.380.353 -639.411 -2.078.840 -83.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.964.038 34.061.331 31.294.885 6.221.650Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.259.687 -980.602 -223.591 -151.405Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.872.727 -944.144 -647.567 -51.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri613.040 -36.458 423.976 -99.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)90.704.351 33.080.729 31.071.294 6.070.245DÖNEM KARI (ZARARI)90.704.351 33.080.729 31.071.294 6.070.245Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları90.704.351 33.080.729 31.071.294 6.070.245Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 29 0,75000000 0,27000000 0,26000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.199.352 0 -666.983 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)381.366 381.366Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.817.986 0 -1.048.349 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.817.986 -1.048.349Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 9.057.721 289.789Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.057.721 289.789Dönem Vergi (Gideri) Geliri9.057.721 289.789DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.199.352 0 8.390.738 289.789TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.903.703 33.080.729 39.462.032 6.360.034Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları92.903.703 33.080.729 39.462.032 6.360.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074760BIST