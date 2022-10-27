***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:17
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 0 31.458.204 824.821 25.319.958 218.403.529 0 218.403.529
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-25.319.958 -25.319.958 0 -25.319.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.097.366 -28.196.404 21.293.266 33.080.730 19.682.227 0 19.682.227
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.602.000 0 0
Sermaye Arttırımı
40.312.500 40.312.500 0 40.312.500
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 120.937.500 0 72.078.181 1.602.000 3.261.801 22.118.086 33.080.730 253.078.298 0 253.078.298
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22,37 120.937.500 71.506.132 3.767.843 26.219.323 666.926 64.598.187 287.695.911 0 287.695.911
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-64.598.187 -64.598.187 0 -64.598.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
381.366 66.162.847 -1.253.177 90.704.351 155.995.387 0 155.995.387
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 120.937.500 71.887.498 3.767.843 92.382.170 -586.251 90.704.351 379.093.111 0 379.093.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.562.759 -12.388.892
Dönem Karı (Zararı)
90.704.351 33.080.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
90.704.351 33.080.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.110.333 3.626.271
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 4.799.876 3.554.525
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19,28 4.304.863 35.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -994.406 36.458
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.251.925 -49.095.893
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.147.043 -6.756.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.147.043 -6.756.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -57.143.588 -40.769.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.324.920 -2.607.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.324.920 -2.607.635
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 -5.104.751 -151.538
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,21 -5.104.751 -151.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 -12.181.463 1.189.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.562.759 -12.388.892
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.985.510 -20.225.185
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -28.316.805 -20.299.563
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -28.316.805 -20.299.563
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
331.295 74.378
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.717.394 -13.805.409
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -8.097.366
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 46.024.546
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.797.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
692.848 8.089.404
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.294.643 -46.419.486
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.294.643 -46.419.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1 87.478.526 102.980.843
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 128.773.169 56.561.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 128.773.170 87.478.526
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 31.652.157 27.505.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 31.652.157 27.505.115
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10 122.647 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 122.647
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2 181.907.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
294.085.142 181.907.839
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 160.470.349 136.905.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 148.630 196.793
Peşin Ödenmiş Giderler
13 325.847 100.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 4.828.076 4.215.036
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
165.772.902 141.417.418
TOPLAM VARLIKLAR
459.858.044 323.325.257
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 45.281.873 187.438
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.281.873 187.438
Banka Kredileri
45.281.873 187.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.136.628 4.216.438
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.136.628 4.216.438
Banka Kredileri
7 3.136.628 4.216.438
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 9.503.711 7.178.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.657.602 47.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.846.109 7.130.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 853.454 3.217.373
Diğer Borçlar
10 105.000 150.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 105.000 150.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 749.443 418.148
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.872.727 1.071.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.616.870 109.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
407.074 79.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.209.796 30.476
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 5.433.914 10.493.665
ARA TOPLAM
68.553.620 27.042.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.553.620 27.042.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.605.935 1.596.014
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.605.935 1.596.014
Banka Kredileri
3.605.935 1.596.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.201.189 2.204.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.201.189 2.204.969
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.404.189 4.785.555
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.211.313 8.586.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.764.933 35.629.346
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 379.093.111 287.695.911
Ödenmiş Sermaye
120.937.500 120.937.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.887.498 71.506.132
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.887.498 71.506.132
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.767.843 3.767.843
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.767.843 3.767.843
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
92.382.170 26.219.323
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-586.251 666.926
Net Dönem Karı veya Zararı
90.704.351 64.598.187
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
379.093.111 287.695.911
TOPLAM KAYNAKLAR
459.858.044 323.325.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
363.789.410 159.014.565 121.754.881 56.807.003
Satışların Maliyeti
-283.401.704 -130.292.910 -100.823.035 -48.344.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.387.706 28.721.655 20.931.846 8.462.539
BRÜT KAR (ZARAR)
80.387.706 28.721.655 20.931.846 8.462.539
Genel Yönetim Giderleri
-6.373.303 -3.743.460 -2.375.976 -1.346.259
Pazarlama Giderleri
-7.736.602 -3.693.529 -2.208.936 -1.166.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.446.434 15.700.247 17.725.502 733.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.379.844 -2.284.171 -698.711 -378.654
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.344.391 34.700.742 33.373.725 6.305.014
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
94.344.391 34.700.742 33.373.725 6.305.014
Finansman Giderleri
-2.380.353 -639.411 -2.078.840 -83.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.964.038 34.061.331 31.294.885 6.221.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.259.687 -980.602 -223.591 -151.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.872.727 -944.144 -647.567 -51.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
613.040 -36.458 423.976 -99.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.704.351 33.080.729 31.071.294 6.070.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.704.351 33.080.729 31.071.294 6.070.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.704.351 33.080.729 31.071.294 6.070.245
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 29 0,75000000 0,27000000 0,26000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.199.352 0 -666.983 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
381.366 381.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.817.986 0 -1.048.349 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.817.986 -1.048.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 9.057.721 289.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.057.721 289.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9.057.721 289.789
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.199.352 0 8.390.738 289.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.903.703 33.080.729 39.462.032 6.360.034
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
92.903.703 33.080.729 39.462.032 6.360.034
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074760
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