BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2021Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres Bantaş Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş. Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk 77Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması5 - 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.10 - Esas sözleşmemizin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000,-TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na verilecek yeni 5 yıllık yetki süresi (2021-2025 Yılları arası) verilebilmesi amacıyla, Esas Sözleşme'nin 6.Maddesinin değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması12 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GenelKurulBilgiFormu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EsasSozlesmeOnayliTadilMetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 davetiyegündemvekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN29.NİSAN.2021 TARİHİNDE YAPILANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,29.Nisan.2021 Perşembe günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63535893 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Ayyıldız ve Oğuzhan Kargun'un gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.Nisan.2021 tarih ve 10300 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) ile(www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket paylarının 80.625.000 TL.toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 28.487.189,875-TL.olan, 28.487.189,875 adet payın asaleten, katılımı ile toplam 28.487.189,875 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN'i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV'ı atadı. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Volkan Erol görevlendirildi.Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.GÜNDEM MADDE 2:Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için,Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.GÜNDEM MADDE 3:Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan www.bantas.com.tr internet adresinde yayınlanması ile ilgili pay sahipleine bilgi verildi 2020 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi . Müzakereye açıldı elektonik ortamda söz alan Besin Taşdemir faaliyet raporunda geçen Endüstri 4.0 çalışmaları ile ilgili neler yapıldığını sordu cevaben Yönetim kurulu başkanı yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek SPK mevzuatı çercevesinde sorulan bütün sorulara cevap verileceğini belirtti başka söz alan olmadı.GÜNDEM MADDE 4:2020 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Toplantıda hazır bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu.GÜNDEM MADDE 5:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayınlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi,hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi Müzakereye açıldı,Elektronik ortamda söz olan Besin Taşdemir 2020 finansal raporunun içinde diğer faaliyet gelirleri olarak yaklaşık 17,6 milyon TL gelir toplamın bulunduğunu bunun alt detayına finansal dip notlarda göremediğini belirtti,cevaben 25.nolu bilanço dip notunda söz konusu gelirler ile ilgili bilgilerin yer aldığı belirtildi. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.GÜNDEM MADDE 6:Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2020 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 7:Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 6.337.638 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.GÜNDEM MADDE 8:Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipotekler 10.886.314 TL ve 745.350 USD.olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 9:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2020 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 54.130,00 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 100.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile Kabul edildi.GÜNDEM MADDE 10:Şirket Esas sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK ‘ nın 10.03.2021 tarih ve E- 29833736-110.03.03-3203 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02 -00062457654 sayılı yazılarıyla onaylanmış tutanak ekindeki şekliyle değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 11:6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 12:Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılgör ve Sn.Burak Okbay'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Mayıs 2021 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 35.000,00 (Otuz beşbin ) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.200,00 (İkibin ikiyüz) TL. huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM MADDE 13:Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM MADDE 14:Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan Egemen Yıldız, ve Serkan Doğru çalışmalırından dolayı yöneticelere teşekkür etti, başka söz alan olmadı Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2021 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.Bandırma - Balıkesir 29.04.2021Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ToplantıTutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29/04/2021 Perşembe günü saat11:00'de Balıkesir Asfaltı 8. Km Bandırma / BALIKESİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 11:00 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimizde ve www.bantas.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecek olup, Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932299BIST