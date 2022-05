***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.04.2022Genel Kurul Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres Ömerli Mah. 3030 Sok. No:1 Bandırma BalıkesirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması5 - 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.10 - Esas sözleşmemizin ‘Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinde yer alan şirket merkezi adresinin Bandırma Belediyesi tarafından güncellenmesi nedeniyle, Esas Sözleşme'nin ilgili 4. Maddesinin değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması12 - Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması ve seçimi13 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması14 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 davetiyegündemvekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Onayl_TadilMetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 GenelKurulBilgiFormu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN28.NİSAN.2022 TARİHİNDE YAPILANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,28.Nisan.2022 Perşembe günü, saat 11:00 de, Ömerli Mah.3030 Sokak No:1 Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2022 tarih ve 74178946 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hacı Abdullah ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.Nisan.2022 tarih ve 10552 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) ile(www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket paylarının 120.937.500 TL.toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 42.796.578,812-TL.olan, 42.796.578,812 adet payın asaleten, katılımı ile toplam 42.796.578,812 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN'i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV'ı atadı. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Volkan Erol görevlendirildi.Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.GÜNDEM MADDE 2:Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için,Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.GÜNDEM MADDE 3:Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan www.bantas.com.tr internet adresinde yayınlanması ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi 2021 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi,müzakereye açıldı söz alan olmadı.GÜNDEM MADDE 4:2021 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Toplantıda hazır bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu.GÜNDEM MADDE 5:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayınlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi, hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi,müzakereye açıldı söz alan olmadı 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.GÜNDEM MADDE 6:Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2021 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu 1 red oyuna karşılık 42.796.577,812 oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 7:Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 9.572.251 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.GÜNDEM MADDE 8:Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipotekler 12.809.450 TL ve 857.350 USD.olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 9:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2021 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 22.500,00 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 150.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile Kabul edildi.GÜNDEM MADDE 10:Şirket Esas sözleşmesinin ‘'Şirketin Merkez ve Şubeleri'' başlıklı 4. Maddesinin tadili Bandırma Belediyesinin numarataj değişikliği sebebi ile SPK ‘ nın 19.01.2022 tarih ve E- 29833736-110.03.03-16089 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 27.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02 -00074249272 sayılı yazılarıyla ile izin alınmış olup,Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı Eski ve Yeni Şekli ile okundu oy birliği ile kabul edildi tutanak ekine eklendi.ESKİ ŞEKLİMadde 4-Şirketin Merkez ve ŞubeleriŞirketin merkezi Balıkesir Asfaltı 8. Km 10201 P.K 77 Bandırma Balıkesir'dir.Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmişadresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıylaYönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.YENİ ŞEKLİMadde 4-Şirketin Merkez ve ŞubeleriŞirketin merkezi Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir'dir.Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmişadresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıylaYönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.GÜNDEM MADDE 11:6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş" nin Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy birliği ile seçildi.GÜNDEM MADDE 12:Yönetim Kurulu üye sayısının aynı kalmasına,artırılmamasına oy birliği ile karar verildi,Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurul toplantısına katılan sözlü olarak aday olduklarını beyan eden T.C Uyruklu Sayın Adnan Erdan, T.C Uyruklu Sayın Fikret Çetin, T.C Uyruklu Sayın Muammer Birav'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM MADDE 13:Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılgör ve Sn.Burak Okbay'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Mayıs 2022 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 50.000,00 (Elli bin ) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500,00 (Üç bin beşyüz) TL. huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM MADDE 14:Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine 1 red oyuna karşılık 42.796.577,812 oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 15 :Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2022 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.Bandırma - Balıkesir 28.04.2022Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025403BIST