***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 10:44
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bandırma Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Geçici vergi beyannamesi ekinde Bandırma Vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Düzenlenmemiş, Şirketimiz'in 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004372
BIST
15:041.932
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 80,17
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
15:0413,9362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0868
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9242
15:0415,6646
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1809
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6202
15:04854,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,19
|Açılış
|: 853,56
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler15:04
|PENTA
|297,00
|15.839.604
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,88
|124.692.244
|% -4,35
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,61
|641.899.505
|% -3,49
|
|ULUUN
|6,28
|37.819.818
|% -2,79
|
|ARMDA
|62,00
|2.798.153
|% -2,29
|
|THYAO
|26,86
|4.926.250.434
|% 6,25
|
|EREGL
|30,20
|1.778.068.928
|% 3,85
|
|GARAN
|11,36
|1.007.140.181
|% 3,18
|
|KRDMD
|11,16
|986.392.836
|% 5,78
|
|SASA
|45,20
|749.421.014
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,03
|432.575.968
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,64
|727.804.371
|% 3,12
|
|THYAO
|26,86
|4.926.250.434
|% 6,25
|
|KLGYO
|0,88
|124.692.244
|% -4,35
|
|HUNER
|2,76
|361.211.543
|% 3,76
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9204
|13,9362
|% -0,62
|
|Euro
|15,6306
|15,6646
|% -1,14
|
|Sterlin
|18,6521
|18,7456
|% -0,32
|
|Frank
|15,0357
|15,1263
|% -0,36
|
|Riyal
|3,7146
|3,7332
|% -0,27
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,90
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.742
|2.821
|-180,79
|
|Çeyrek
|1.375
|1.410
|-90,85
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|-0,11
|