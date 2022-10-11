***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2022 14:28
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 11.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11746 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070708
BIST
15:223.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 19,08
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.602
En Düşük
3.564
15:2218,6002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2218,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0673
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:22998,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,15
|Açılış
|: 998,84
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ERCB
|46,72
|48.320.141
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.623.028
|% 9,90
|
|KRONT
|57,80
|31.120.911
|% 9,89
|
|YAYLA
|4,78
|64.680.878
|% 9,89
|
|MARTI
|4,05
|92.711.858
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.118.432
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.274.603
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|200.836.285
|% -6,97
|
|THYAO
|86,05
|3.094.553.992
|% -0,12
|
|PETKM
|14,99
|2.180.066.227
|% 2,95
|
|SASA
|86,25
|2.106.878.041
|% 0,58
|
|ASELS
|32,68
|1.630.756.040
|% -0,31
|
|AKBNK
|12,97
|1.314.807.011
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,35
|1.257.262.453
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|270.310.146
|% 1,75
|
|PETKM
|14,99
|2.180.066.227
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,23
|1.122.867.082
|% 2,24
|
|ODAS
|7,87
|981.014.824
|% 4,52
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5670
|18,6002
|% 0,13
|
|Euro
|18,0815
|18,0967
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,5520
|20,6550
|% 0,34
|
|Frank
|18,5938
|18,7058
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,06
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|3,07
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-27,00
|
|Tam
|6.720
|6.770
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|-1,40
|