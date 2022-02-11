***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde Kalite Kontrol Müdürü olarak görev yapan Sayın Soner Kılıç'ın yerine bu göreve 11.02.2022 tarihi itibari ile Sayın Perihan KÜÇÜKOĞLU atanmış olup Sayın Soner Kılıç şirketimizde çalışmaya devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001034BIST