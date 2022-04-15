***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARAR TARİHİ: 15.04.2022 KARAR SAYISI : 2022/012 Gündem: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizin 15.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda , Şirketimizin 28 Nisan 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Metehan Yılgör ve Sn. Burak Okbay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine , katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021026BIST