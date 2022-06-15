***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 15:53
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası yenilenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037447
BIST
15:432.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,94
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
15:4317,3006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0360
|Açılış
|: 17,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
15:4318,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
15:431.019,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.019,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.020,66
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler15:41
|TETMT
|243,40
|9.132.655
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.165.506
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|31.140.330
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.730.368
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.737.689
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|ISGYO
|12,00
|244.705.103
|% -6,76
|
|EREGL
|30,00
|1.870.446.081
|% -1,38
|
|THYAO
|47,02
|1.859.643.013
|% 0,34
|
|SASA
|45,28
|1.455.882.774
|% 1,62
|
|SISE
|21,66
|1.402.280.399
|% -1,28
|
|AKBNK
|8,56
|701.436.629
|% 1,54
|
|MARTI
|1,53
|344.631.649
|% 9,29
|
|TSKB
|2,08
|360.931.195
|% -5,45
|
|YKBNK
|4,68
|519.622.446
|% 1,30
|
|ISCTR
|4,75
|527.205.369
|% -1,04
|
|DOHOL
|4,03
|356.458.338
|% 0,00
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2788
|17,2946
|% 0,17
|
|Euro
|18,0013
|18,0220
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,8340
|20,9385
|% 0,85
|
|Frank
|17,2388
|17,3427
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5945
|4,6175
|% 0,11
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|26,04
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|14,60
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|56,00
|
|Tam
|6.754
|6.857
|69,00
|
|Yarım
|3.317
|3.355
|35,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,54
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56XU100
Endeks 2, 514 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 20, 406.00 milyon TL de
-
15:56POLHO
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 942, 205 adet işlem
-
15:55GLRYH
Yüzde 6.56 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 906, 364 adet işlem
-
15:54TUCLK
Yüzde 4.90 oranında artışla 16.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 038 adet işlem
-
15:53DOCO
Yüzde 6.41 oranında artışla 1, 586.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 900 adet işlem