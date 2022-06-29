Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2022 08:44
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.maddesinin 7.fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır. Şirketimizin 16.07.2020 Tarih ve 2020/020 nolu yönetim kurulu kararına istinaden sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda Bantaş'ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya gerçekleştirilmesi düşüncesiyle Üretim kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması yanında yeni bir lak hattı alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması, baskı maliyetlerimizin azaltılması amacı ile kendi kesim hattımızın kurulması, üretim yerleri çeşitlendirme konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması, ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması, projelendirilmesi İlgili yatırımlar için gerekli finansmanın karşılanması amacı ile şirketin mevcut özkaynakları yanında alternatif finansal kaynakların araştırılması ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması.
Yatırımlar ile ilgili özellikle yerli firmaların ağırlıkta olmasına önem verilerek yerli ve yurt dışı firmalardan teklif alınması, alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde yönetim usullerine göre, Yönetim Kurulu'na bilgi vermek şartıyla sonuca erdirilmesi bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan ERDAN'a yetki verilmesine karar verilmişti
Bu kapsamda yapılan çalışmalar 30.04.2022 tarihli bildirimimizden sonra ki gelişmeler
05.04.2022 tarihli özel durum açıklaması ile de bildirildiği üzere 720 Kwp güce sahip Güneş Enerji santrali montajımız devam etmektedir. 
Yatırım programımızda yer alan "ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması" kapsamında Cezayir pazarı ile ilgili çalışmalar yapılmış, mart ayında ki sevkiyattan sonra haziran ayında da  175.150,61  USD tutarında bir sipariş daha teslim edilmiş olup ilgili pazarda tutunma çalışmaları ve yeni siparişler alınması ile ilgili olarak program çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. 
            
Yatırımlarla büyüyen üretim kapasitelerimiz doğrultusunda açtığımız yeni istihdam olanakları nedeniyle genişleyen idari kadro için mevcut yapı içinde ek bir ofis alanı inşasında çalışmalar devam etmektedir. 
Yatırım hedeflerimiz doğrultusunda Şirketimiz Ofset Tesislerimize sınır Balıkesir İli Bandırma İlçesi 600 Evler Mahallesi 2484 ada 11 parselde kayıtlı olan kamu arazisinin satışına ilişkin olarak 15.06.2022 tarihinde düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toki Ortak Kuruluşu olan Emlak Yatırım Hizmetleri A.Ş. ihalesinde şirketimiz 20.800.000 TL bedelle ihaleyi kazanmış olup ilgili arazi mevcut yatırım programımız çerçevesinde değerlendirilecektir. 
Yatırım programımıza ekonomik konjonktür doğrultusunda devam edilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039865


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.402
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VESBE 9,70 55.135.824 % 4,71  
TTKOM 9,00 315.987.563 % 0,00  
SNGYO 10,24 76.372.933 % 0,00  
YESIL 1,42 6.892.795 % 0,00  
ULKER 14,56 35.389.142 % 0,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,6970 16,7116 % 0,44  
Euro 17,4855 17,5198 % 0,76  
Sterlin 20,2362 20,3377 % 0,59  
Frank 17,4139 17,5188 % 0,31  
Riyal 4,4332 4,4554 % 0,23  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 -1,68  
Altın Gr. 974 974 1,43  
Cumhuriyet 6.500 6.599 -26,00  
Tam 6.506 6.600 -41,00  
Yarım 3.185 3.227 -20,00  
Çeyrek 1.595 1.613 -10,00  
Gümüş.Ons 20,74 20,77 0,01  
Gümüş Gr. 11,14 11,16 0,04  
B. Petrol 113 113 0,23  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru