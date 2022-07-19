***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 19.07.2022 KARAR SAYISI : 2022/021 Gündem: Mali İşler Müdürü Değişikliği Hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: 19.07.2022 Tarih ve 2022/021 nolu kararı ile Mali İşler Müdürlüğü görevine Sayın Eda GÜRSOY'u getirmiş olup Şirketimizin Sermaye Piyasası ve borsa Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve/veya yayınlamaya yetkilidir. Sayın Zeki CAN şirketimizde çalışmaya devam etmektedir. katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046267BIST