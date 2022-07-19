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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.07.2022 10:48
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 19.07.2022 KARAR SAYISI  : 2022/021 Gündem: Mali İşler Müdürü Değişikliği Hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: 19.07.2022 Tarih ve 2022/021 nolu kararı ile Mali İşler Müdürlüğü görevine Sayın Eda GÜRSOY'u getirmiş olup Şirketimizin Sermaye Piyasası ve borsa Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve/veya yayınlamaya yetkilidir. Sayın Zeki CAN şirketimizde çalışmaya devam etmektedir.  katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046267


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Altın Gr. 965 965 -0,87  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.537 6.594 -37,00  
Yarım 3.185 3.223 -18,00  
Çeyrek 1.598 1.612 -9,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,85 0,07  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,06  
B. Petrol 106 106 -1,28  
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