***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 18:10
ınmış olan arazinin yatırımlarımızda kullanılması hedefi doğrultusunda imara uygun ve yatırım yapılabilir duruma getirilmesi için gerekli izinlerinin alınması çalışmaları başlamıştır.
05.04.2022 tarihli özel durum açıklaması ile de bildirildiği üzere 720 Kwp güce sahip Güneş Enerji santrali montajımız tamamlanmış olup devreye alınmıştır.
Yatırımlarla büyüyen üretim kapasitelerimiz doğrultusunda açtığımız yeni istihdam olanakları nedeniyle genişleyen idari kadro için mevcut yapı içinde ek bir ofis alanı inşasında çalışmalar devam etmektedir.
Yatırım programımıza ekonomik konjonktür doğrultusunda devam edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058638
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.012,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -14,41
|Açılış
|: 1.012,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1604
|18,1762
|% 0,07
|
|Euro
|18,1428
|18,1751
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3257
|21,4327
|% -0,52
|
|Frank
|18,7654
|18,8784
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8195
|4,8437
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-22,98
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|-13,80
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.778
|6.854
|-77,00
|
|Yarım
|3.303
|3.351
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.675
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL