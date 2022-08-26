***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ınmış olan arazinin yatırımlarımızda kullanılması hedefi doğrultusunda imara uygun ve yatırım yapılabilir duruma getirilmesi için gerekli izinlerinin alınması çalışmaları başlamıştır.05.04.2022 tarihli özel durum açıklaması ile de bildirildiği üzere 720 Kwp güce sahip Güneş Enerji santrali montajımız tamamlanmış olup devreye alınmıştır.Yatırımlarla büyüyen üretim kapasitelerimiz doğrultusunda açtığımız yeni istihdam olanakları nedeniyle genişleyen idari kadro için mevcut yapı içinde ek bir ofis alanı inşasında çalışmalar devam etmektedir.Yatırım programımıza ekonomik konjonktür doğrultusunda devam edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058638BIST