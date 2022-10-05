***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARAR TARİHİ : 05.10.2022 KARAR SAYISI : 2022/025 Gündem: Kalite Kontrol Müdürlüğü Hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: 05.10.2022 Tarih ve 2022/025 nolu kararı ile Şirketimizin gelişen yapısına uygun olarak "Kalite Kontrol Müdürlüğü" departmanımızın kapsamı geliştirilerek "Kalite ve Proses Geliştirme Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir. Kalite Kontrol Müdürü ünvanı ile görev yapan Sayın Perihan KÜÇÜKOĞLU yerine Sayın Orhan KAPLAN Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. Sayın Perihan KÜÇÜKOĞLU şirketimizde halen çalışmaya devam etmektedir. Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067294BIST