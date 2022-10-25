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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2022 09:04
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.maddesinin 7.fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır. Şirketimizin 16.07.2020 Tarih ve 2020/020 nolu yönetim kurulu kararına istinaden sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda Bantaş'ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya gerçekleştirilmesi düşüncesiyle Üretim kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması yanında yeni bir lak hattı alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması, baskı maliyetlerimizin azaltılması amacı ile kendi kesim hattımızın kurulması, üretim yerleri çeşitlendirme konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması, ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması, projelendirilmesi İlgili yatırımlar için gerekli finansmanın karşılanması amacı ile şirketin mevcut özkaynakları yanında alternatif finansal kaynakların araştırılması ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması. Yatırımlar ile ilgili özellikle yerli firmaların ağırlıkta olmasına önem verilerek yerli ve yurt dışı firmalardan teklif alınması, alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde yönetim usullerine göre, Yönetim Kurulu'na bilgi vermek şartıyla sonuca erdirilmesi bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan ERDAN'a yetki verilmesine karar verilmişti Bu kapsamda yapılan çalışmalar 26.08.2022 tarihli bildirimimizden sonra ki gelişmeler
Yatırımlarla büyüyen üretim kapasitelerimiz doğrultusunda açtığımız yeni istihdam olanakları nedeniyle genişleyen idari kadro için mevcut yapı içinde ek bir ofis alanı inşasında çalışmalar tamamlanmıştır.
 
Yatırım hedeflerimiz doğrultusunda Şirketimiz Ofset Tesislerimize sınır Balıkesir İli Bandırma İlçesi 600 Evler Mahallesi 2484 ada 11 parselde kayıtlı olan kamu arazisinin satışına ilişkin olarak 15.06.2022 tarihinde düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toki Ortak Kuruluşu olan Emlak Yatırım Hizmetleri A.Ş. ihalesinde şirketimizce alınmış olan arazinin yatırımlarımızda kullanılması hedefi doğrultusunda imara uygun ve yatırım yapılabilir duruma getirilmesi için gerekli  müracaatlar  yapılmış olup imar izninin çıkması beklenmektedir.
Yatırım programımıza ekonomik konjonktür doğrultusunda devam edilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073762


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