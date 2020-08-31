***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Se almış olduğu yeni yatırım kararlarını gerçekleştirmek ve bu doğrultuda da öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla1. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Paylar" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 6'nci maddelerinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 100.000.000,00 TL (Yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 64.500.000,00 TL (Altmış dört Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.125.000,00 TL (Onaltı Milyon Yüz Yirmibeş bin Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 25 oranında artırılarak 80.625.000,00 TL (Seksen Milyon Altıyüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) ye çıkarılmasına,2. Artırılan 16.125.000.-TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 750.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 15.375.000 adet B Grubu Hamiline yazılı payın hamiline yazılı olarak kayden ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,3. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,5 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1,5 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılmasına,4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle 1 TL Nominal değerli pay için 1,5 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,7. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,8. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,9. Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına,10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK" veya "Kurul") başvuruda bulunulması, Kurulun uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dâhil SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan ERDAN'ın yetkili kılınmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir…"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871858BIST