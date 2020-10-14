***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu olarak alınan kararının 2. ve 5. Maddelerinde "Hamiline Yazılı" olarak yer alan "B grubu payların nevi bilgisinin "Nama Yazılı" olarak revizesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Esas Sözleşmemizin 6. maddesi uyarınca A ve B Grubu payların Nama yazılı olması gerekirken B Grubu payların Bildirimde Hamiline yazılmasının düzeltilmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.625.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.000.000 750.000,000 25,00000 1,50 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 NâmaB Grubu, BNTAS, TREBANT00026 61.500.000 15.375.000,000 25,00000 1,50 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 64.500.000 16.125.000,000 25,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 23.09.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14/10/2020 tarih ve 2020/30 nolu kararı ile Yönetim Kurulumuzun 31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu olarak alınan kararının 2. ve 5. Maddelerinde "Hamiline Yazılı" olarak yer alan "B grubu payların nevi bilgisinin esas sözleşmemiz doğrultusunda "Nama Yazılı" olarak revize edilmesine ve diğer maddelerin olduğu gibi kabulüne karar verilmiştir.1. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Paylar" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 6'nci maddelerinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 100.000.000,00 TL (Yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 64.500.000,00 TL (Altmış dört Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.125.000,00 TL (Onaltı Milyon Yüz Yirmibeş bin Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 25 oranında artırılarak 80.625.000,00 TL (Seksen Milyon Altıyüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) ye çıkarılmasına,2. Artırılan 16.125.000.-TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 750.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 15.375.000 adet B Grubu nama yazılı payın nama yazılı olarak kayden ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,3. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,5 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1,5 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılmasına,4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu nama yazılı pay verilmesine,6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle 1 TL Nominal değerli pay için 1,5 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,7. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,8. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,9. Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına,10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK" veya "Kurul") başvuruda bulunulması, Kurulun uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dâhil SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan ERDAN'ın yetkili kılınmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir…"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881678BIST