***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvurulması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 80.625.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.937.500Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.750.000 1.875.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 NâmaB Grubu, BNTAS, TREBANT00026 76.875.000 38.437.500,000 50,00000 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 80.625.000 40.312.500,000 50,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 8.089.404,16Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.752.799,66Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.470.296,18Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarKARAR TARİHİ: 20.05.2021KARAR SAYISI : 2021/19Gündem: Bedelsiz Sermaye ArtırımıKarar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır:1. Şirketimizin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye arttırılmasına, sermaye artışının Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer alan 2019 Yılından 36.139,25 TL ve 2020 Yılından 8.053.264,91 TL olmak üzere toplam 8.089.404,16 TL, Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan 2014 yılı karından 2.113.821,02, 2015 yılı karından 1.478.571,02, 2016 yılı karından 3.125.220,08, 2017 yılı karından 1.454.123,82, 2018 yılı karından 7.774.448,17, 2019 yılı karından 13.348.423,47 olmak üzere toplam 29.294.607,58 TL, Diğer Kar Yedekleri hesabında yer alan 175.688,60 TL ile Geçmiş Yıllar Karları hesabında yer alan 2020 yılı net karından olağan üstü yedeklere aktarılan tutardan 2.752.799,66 TL karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 adet bedelsiz pay ihraç edilmesine,Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerineKatılanların Oy birliği ile karar verildiğini ilan etmiştikBu kapsamda bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK onayı almak üzere gerekli başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 TadilMetni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938344BIST