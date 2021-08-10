***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2021 15:16
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 80.625.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.937.500
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.750.000 1.875.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 Nâma
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 76.875.000 38.437.500,000 50,00000 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 80.625.000 40.312.500,000 50,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.08.2021
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.089.404,16
Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.752.799,66
Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.470.296,18
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 10.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Bedelsiz sermaye artışına istinaden 80.625.000 TL'den 120.937.500 TL'ne çıkartılan sermayesi Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 10.08.2021 Tarih ve 2021-GD-859 sayı no ile tescil edilmiş olup 10.08.2021 tarih ve 10384 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa 791 de yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esassozlesme.pdf
EK: 2 İhraçBelgesionaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956879
BIST