***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2021 17:39
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
MUSTAFA DEMİREL Mali işler Müdürü Muhasebeci Mali işler Müdürü
ÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim Müdürü
HAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri Müdürü
VEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
VOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970873
BIST
17:501.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:509,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1098
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:5010,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1519
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6955
En Düşük
10,5302
17:50530,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,95
|Açılış
|: 530,51
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:48
|RAYSG
|10,34
|5.304.723
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.385.973
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|190.458.334
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.565.328
|% 9,95
|
|MERIT
|25,80
|32.301.035
|% 7,05
|
|PRKAB
|17,37
|134.030.259
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.193.492
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.746.309
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|TDGYO
|6,55
|53.057.867
|% -7,62
|
|GARAN
|9,27
|1.292.014.750
|% -1,17
|
|FROTO
|170,30
|1.142.847.197
|% -4,11
|
|ASELS
|16,52
|1.118.088.798
|% 1,35
|
|THYAO
|14,31
|820.215.711
|% 0,35
|
|TUPRS
|125,00
|783.414.776
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|389.328.545
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.292.014.750
|% -1,17
|
|VAKBN
|3,44
|390.616.144
|% 3,93
|
|ODAS
|1,44
|163.481.688
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|190.557.403
|% 0,55
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1835
|9,1873
|% 1,21
|
|Euro
|10,6606
|10,6878
|% 1,37
|
|Sterlin
|12,5439
|12,6068
|% 1,42
|
|Frank
|9,9122
|9,9719
|% 1,25
|
|Riyal
|2,4424
|2,4546
|% 1,17
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,70
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,04
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,33
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,66
|