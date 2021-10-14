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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2021 17:39



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
MUSTAFA DEMİREL Mali işler Müdürü Muhasebeci Mali işler Müdürü
ÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim Müdürü
HAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri Müdürü
VEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
VOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970873


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LUKSK 54,45 3.385.973 % 10,00  
KZBGY 31,76 190.458.334 % 9,97  
DITAS 17,79 45.565.328 % 9,95  
MERIT 25,80 32.301.035 % 7,05  
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Riyal 2,4424 2,4546 % 1,17  
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Altın Gr. 531 531 7,04  
Cumhuriyet 3.506 3.559 54,00  
Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,28 23,33 0,21  
Gümüş Gr. 6,88 6,90 0,15  
B. Petrol 83,84 83,84 0,66  
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